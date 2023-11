Oliver Stone al Torino Film Festival, a Bologna e a Roma per Nuclear Now

Oliver Stone in Italia per presentare il suo film documentario su cambiamenti climatici e nucleare, il 2 dicembre sarà al Torino Film Festival, il 3 a Bologna e il 4 a Roma.

Oliver Stone arriva in Italia per presentare la sua ultima fatica, il documentario Nuclear Now, su cambiamenti climatici e nucleare. Il regista, sceneggiatore e produttore sarà protagonista di un tour in tre tappe per incontrare il pubblico e parlare del documentario dopo il debutto mondiale nel 2022 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Stone parteciperà a tre anteprime del suo documentario: sabato 2 dicembre al Torino Film Festival, domenica 3 a Bologna e lunedì 4 dicembre a Roma. L'evento a Torino, dove Oliver Stone sarà protagonista di una Masterclass, nasce dalla collaborazione fra Film Commission Torino Piemonte, il Torino Film Festival del Museo Nazionale del Cinema, newcleo e I Wonder Pictures.

Di cosa parla Nuclear Now

Nuclear: un'immagine del documentario

Con un accesso senza precedenti all'industria nucleare in Francia, Russia e Stati Uniti, in Nuclear Now Oliver Stone esplora la possibilità per la comunità globale di superare sfide come il cambiamento climatico che, secondo gli esperti che il regista ha interpellato, potrebbe essere la chiave per garantire la sopravvivenza del pianeta di fronte all'emergenza del climate change. Un documentario che, come tutte le opere del regista ormai cult, ha già lasciato il segno ed è stato definito da Variety "intenso, coinvolgente, un must-see", "il film più istruttivo mai realizzato" secondo il parere di James Hansen, Climate Science, Awareness and Solutions della Columbia University. E il regista Werner Herzog ha commentato: "Un film, forte, chiaro e coraggioso. Lo ammiro per aver sfidato tutte le tendenze".

"Il cambiamento climatico ci ha costretto brutalmente a ripensare i modi in cui produciamo energia come comunità globale" sottolinea Oliver Stone. "Dal mio punto di vista, questa è la più grande storia del nostro tempo: raccontare la parabola dell'umanità dalla povertà alla prosperità e la sua capacità di padroneggiare la scienza per rispondere alle moderne esigenze di avere a disposizione sempre più energia."

Nuclear: Oliver Stone in un'immagine del documentario

Stone ha scritto il film con il professor Joshua S. Goldstein, a partire dal libro di quest'ultimo, A Bright Future. Le musiche del film sono di Vangelis.

Nuclear Now è prodotto da Abramorama e Everest Communications Limited in associazione con Participant, New Element Media e Ixtlan - i produttori sono Fernando Sulichin, storico collaboratore di Oliver Stone, Maximilien Arvelaiz e Rob Wilson, produttori esecutivi Jeff Skoll, Zachary Bogue, Agata Woloszczuk, Roksana Ciurysek-Gedir, Philippe Delmas, Lawrence M. Kopeikin, Eric Hamburg. Fra i realizzatori spicca un'eccellenza italiana nel mondo: lo scienziato Stefano Buono è produttore esecutivo mentre Elisabeth Rizzotti è co-produttore esecutivo - sono rispettivamente CEO e COO di newcleo, azienda impegnata nello sviluppo dei reattori di Quarta Generazione.

Nuclear Now è distribuito in Italia da I Wonder Pictures e arriverà presto su La7.