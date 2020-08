Oliver Stone stasera a Roma per inaugurare il Timvision Floating Theatre

Sarà il regista premio Oscar Oliver Stone a inaugurare il Timvision Floating Theatre oggi, 24 agosto, alle 20.30, la prima esperienza di arena galleggiante ecocompatibile della città di Roma realizzata in collaborazione con EUR SPA, grazie alla partnership con TIMVISION che ha titolato la rassegna.

Oliver Stone a Roma nel 2016

"TIM ha deciso di sostenere questo evento per confermare, ancora una volta, il proprio impegno nel mondo del cinema e dell'entertaiment - afferma Luca Josi, responsabile Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM-. Siamo orgogliosi che sia un'icona come Oliver Stone ad aprire questo percorso che proseguirà per oltre due mesi con proiezioni di altissimo livello, dal Floating Theatre al festival di Alice nella Città, uniti dal brand TIMVISION sinonimo di passione, qualità dei contenuti e innovazione tecnologica".

Oliver Stone inizierà il suo tour italiano partendo dalla capitale e dialogherà con il pubblico tra cinema e privato. Il regista presenterà in anteprima la sua autobiografia Cercando la luce, edito da La nave di Teseo e in libreria dal 27 agosto. Il libro racconta l'infanzia del regista, il Vietnam da volontario, il successo, i retroscena di Hollywood degli anni Settanta e Ottanta, i film che hanno fatto la storia del grande schermo. Dopo la presentazione Stone introdurrà insieme a Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, ideatori e organizzatori dell'iniziativa, Wall Street, il film cult del 1987 a cui è molto legato.

Oliver Stone: "Scarface? L'ho scritto quando la cocaina mi stava distruggendo"