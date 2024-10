Oliver Stone ha visto Megalopolis: "Una scena spettacolare dopo l'altra"

Un altro regista famoso di Hollywood si è espresso sull'ultimo film di Francis Ford Coppola, Megalopolis. Dopo Spike Lee, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro e Spike Jonze, che hanno lodato l'opera, ora tocca a Oliver Stone.

Il regista ha confessato sui social di essere rimasto impressionato da Megalopolis, in un discorso più ampio che riguardava anche altri lungometraggi che recentemente hanno accompagnato il tempo libero di Stone, sempre molto attivo nel commentare i nuovi film in uscita.

Grandi sequenze

Intervenuto sul proprio account Facebook, Oliver Stone ha scritto:"Megalopolis di Francis Coppola (2024). Ridete pure, se vi viene naturale, ma ammiro profondamente il suo impegno verso la sua visione. Dal punto di vista visivo, è una scena straordinaria dopo l'altra, oltre il suo Apocalypse o l'esotico Un sogno lungo un giorno. E il personaggio principale (Adam Driver) ha il cuore di Tucker".

Adam Driver in una scena di Megalopolis

Il regista spiega il suo punto di vista sul film:"Dal punto di vista narrativo, molti hanno criticato il film, e non posso dire di averlo seguito completamente ma abbastanza da volerlo rivedere, perché credo che Francis sia stato sincero nella sua esplorazione di un futuro che va oltre ciò che la nostra società ancora non comprende, che possiamo avere una società più umana".

L'entusiasmo dei colleghi

Tra le reazioni degli altri registi, spicca soprattutto quella di Steven Soderbergh:"È la cosa più folle mai girata sul suolo americano. Sicuramente, uno degli atti di pura immaginazione maggiormente prolungati che abbia mai visto".

Tra i critici c'è chi ritiene che i colleghi di Coppola preferiscano essere cortesi con il maestro e non muovergli giudizi più aspri. In ogni caso, il film è nelle sale cinematografiche dopo parecchi anni trascorsi in cantiere. Nel cast di Megalopolis, oltre al protagonista Adam Driver, anche Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Jon Voight e Jason Schwartzman.