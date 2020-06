Oldboy: il film di Spike Lee stasera su Rete 4

Stasera su Rete 4, nella seconda serata inoltrata, alle 00:49, va in onda Oldboy, il film diretto nel 2013 da Spike Lee che è remake dell'omonimo lavoro di Park Chan-wook del 2003, basato sul manga Old Boy, scritto da Garon Tsuchiya e disegnato da Nobuaki Minegishi.

Un pubblicitario, Joe Doucett (Josh Brolin) viene rapito brutalmente e segregato per vent'anni in una stanza segreta. Dopo essere stato rilasciato inspiegabilmente, e deciso a ritrovare sua figlia Mia, che dice di averlo perdonato per il presunto omicidio di sua madre, prepara il proprio piano per scoprire l'identità del suo torturatore, ma capisce di essere finito in una misteriosa rete di complotti.

Remake dalla produzione lunghissima e passata di mano in mano, sarebbe dovuto essere Steven Spielberg con la DreamWorks a realizzare il film ma una causa intentata ai produttori coreani - gli stessi che avevano venduto i diritti per il remake americano - dagli editori del manga fece desistere Universale e DreamWorks.

Nel 2011 è stata la Mandate Pictures a riprendere in mano il progetto, affidandolo a Spike Lee.