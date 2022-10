Old People, su Netflix in streaming da oggi

Old People, il nuovo inquietante horror tedesco di Netflix, sbarca in streaming a partire da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Ella sta tornando insieme ai figli nei suoi luoghi d'origine in occasione del matrimonio della sorella. Il villaggio dove è nata è molto cambiato rispetto a un tempo: i più giovani sono andati via e lì sono rimasti molti anziani, quasi dimenticati da tutti.

Locandina di Old People

La sera delle nozze, una tempesta si abbatte sulla cittadina: improvvisamente, gli ospiti di una casa di cura cominciano a manifestare strani comportamenti e, guidati da uno degli anziani, aggrediscono i giovani badanti con estrema crudeltà, riuscendo a sfondare le porte di sicurezza e a fuggire sotto la pioggia. Ignari di quanto stia accadendo, per Ella e tutti gli invitati al ricevimento sta per cominciare una lotta per la sopravvivenza...

Il regista Andy Fetscher dal 2001 al 2007 ha studiato cinematografia e regia alla Ludwigsburg Film Academy, dove ha iniziato a farsi un nome con numerosi cortometraggi come "Peste la Bucuresti" (2004) e "Kingsdom of the Youth" (2005). Nella maggior parte dei suoi film, oltre alla regia, ha assunto diversi ruoli di produzione, ma anche il montaggio e il sound design. Si è diplomato alla scuola di cinema con il suo primo lungometraggio horror "Bucharest Flesh", che è stato invitato a numerosi festival, tra cui il Brussels International Fantastic Film Festival e l'acclamato Hofer Filmtage tedesco. Il thriller horror in stile berlinese "Urban Explorer" è stata la sua prima coproduzione con l'America ed è stato elogiato da Variety.