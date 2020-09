Old: il nuovo film di M. Night Shyamalan è ispirato alla graphic novel Sandcastle

Il regista M. Night Shyamalan si è lasciato ispirare dalla graphic novel Sandcastle per realizzare il suo nuovo film, Old, che si presenta per la prima volta nel poster ufficiale rilasciato nelle scorse ore.

Il poster di Sandcastle

Quello di M. Night Shyamalan rientra tra i nomi capaci di calamitare sempre e comunque l'interesse dei cinefili di tutto il mondo. Nonostante gli alti e i bassi relativi alla sua carriera, il regista de Il sesto senso ha saputo sempre incuriosire il pubblico attraverso il suo inconfondibile stile, prestato a trame tutt'altro che banali. Ecco perché, da diverse ore, sui social ci si confronta sul prossimo progetto diretto da M. Night Shyamalan, intitolato Old, che si è presentato per la prima volta nel poster ufficiale che potete vedere qui sopra.

Un'immagine affascinante e già oggetto di numerose interpretazioni. Stando a quanto riportato da diverse fonti, gli eventi di Old vengono messi in moto quando un gruppo di persone trova un cadavere su una spiaggia e lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di innaturale su quella spiaggia. Il film si ispira infatti alla graphic novel Sandcastle: l'opera in questione segue proprio un gruppo di 13 persone che non sono in grado di lasciare una spiaggia misteriosa e appartata che nasconde un oscuro segreto che coinvolge il tempo, tema a cui fa riferimento il poster di Old, nel quale vediamo una clessidra in cui ogni granello di sabbia ha la forma di un essere umano. La graphic novel è descritta come una storia dell'orrore sull'inevitabilità della morte che suona come un episodio in stile kafkiano di The Twilight Zone o Lost.

Ricordiamo che negli ultimi tempi sono emersi anche una serie di indizi sulla natura di questo progetto top-secret, poiché un commento anonimo riportato da Deadline riferiva che Shyamalan stava preparando "un thriller soprannaturale di un naufrago e di un'isola deserta", mentre Shyamalan stesso ha effettivamente pubblicato una foto di Sandcastle nel giugno 2017, dicendo che lo stava leggendo per ispirazione mentre scriveva la sceneggiatura di Glass. Proprio la scorsa settimana, inoltre, il regista ha pubblicato una sua foto di fronte ad una spiaggia che potrebbe rappresentare quindi una location del film.

Nel cast di Old troveremo Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott. Shyamalan e il suo partner di Blinding Edge Pictures, Ashwin Rajan, hanno prodotto Old con Marc Bienstock, mentre Steven Schneider ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. La produzione del film è già in corso nella Repubblica Dominicana.