Ok, il Prezzo è Giusto! torna in TV: la Rai vicina all’accordo con Fremantle, è rottura con Mediaset

Secondo alcune indiscrezioni, dalla prossima stagione televisiva la Rai potrebbe arricchire il proprio palinsesto con un ritorno clamoroso: Ok, il Prezzo è Giusto!. Lo storico game show, che ha fatto la storia della TV italiana, andò in onda sulle reti Mediaset dal 21 dicembre 1983 fino al 13 aprile 2001, diventando un vero cult dell'intrattenimento popolare.

La trattativa tra Rai e Fremantle: cosa sappiamo finora

A lanciare l'indiscrezione è Giuseppe Candela su Dagospia, che rivela come la trattativa tra l'azienda di Viale Mazzini e Fremantle - la società che detiene i diritti del format - sia in fase avanzata. Se i rumors troveranno conferma, il programma potrebbe tornare già nell'estate 2025, andando a sostituire Techetechetè.

Addio a Techetechetè: i motivi della scelta

Lo storico contenitore di spezzoni d'archivio Rai che, dopo anni di successo, è entrato in crisi con risultati d'ascolto deludenti. La sua debacle avrebbe inciso anche sugli ascolti di Affari Tuoi, lasciando campo libero a La Ruota della Fortuna su Mediaset, che durante i mesi estivi ha fidelizzato un pubblico affezionato.

Gigi Sabani primo conduttore di Ok, il Prezzo è Giusto!

Un segnale di rottura con Mediaset

La trattativa con Fremantle, se andasse a buon fine, sottolinea il giornalista, sancirebbe anche la fine di quella sorta di pax televisiva che negli ultimi anni aveva mantenuto relativamente pacifici i rapporti tra Rai e Mediaset. Non a caso, un altro segnale in questa direzione è arrivato con l'annuncio di Ballando con le Stelle, che ha scelto Barbara D'Urso come concorrente: una decisione vista da molti come una provocazione nei confronti del Biscione, anche se Milly Carlucci si è detta contraria a questa interpretazione.

La storia di Ok, il Prezzo è Giusto!

Il gioco è la versione italiana del celebre format americano The Price Is Right, in onda dal 1956 prima su NBC e ABC, e dal 1972 sulla CBS, dove continua a riscuotere successo ancora oggi. In Italia è stato condotto da Gigi Sabani, Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. Resta da capire a chi la Rai affiderà la conduzione del programma in caso di ritorno, ma una cosa sembra certa: Viale Mazzini non vuole più lasciare sguarnito l'access prime time estivo, decisa a sfidare Mediaset anche nei mesi più caldi.