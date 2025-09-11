Ballando con le Stelle e lo 'sgarbo' a Mediaset: il caso Barbara D’Urso e la replica di Milly Carlucci

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle si conferma, come da tradizione, ricco di personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport, pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa d'Italia.

Tra i nomi annunciati per questa ventesima edizione, quello che ha destato maggiore clamore è senza dubbio Barbara D'Urso. La partecipazione della conduttrice napoletana ha infatti fatto discutere molti, con qualcuno che l'ha interpretata come uno "sgarbo" a Mediaset, la rete con cui Barbara ha avuto un lungo rapporto professionale.

Milly Carlucci: "È un gesto di fiducia e professionalità"

A chiarire la situazione è stata direttamente la padrona di casa del talent di Rai 1, intervistata dal Corriere della Sera. Milly Carlucci ha spiegato di aver inseguito a lungo l'obiettivo di avere Barbara nel suo cast: "Erano anni che cercavo di convincerla. È un personaggio molto importante oltre che una persona di valore: non fai una vita nello spettacolo se non lo sei".

"Arriva da noi con la sua scia di tanti anni di professionalità. Ci accomuna il dialogo con il pubblico - ha aggiunto la conduttrice dello show - poi ognuno cerca di arrivare a fare gol secondo la propria personalità, ma Barbara d'Urso ha tutta la mia stima. Inoltre, fare il concorrente è complicato se sei abituato a tirare i fili della macchina: trovo sia un atto di enorme coraggio rimettersi in gioco e di grande fiducia nei confronti di un programma e della Rai".

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

La verità sul presunto sgarbo a Mediaset

Milly Carlucci ha voluto anche chiarire perché la presenza di Barbara D'Urso non possa essere vista come un colpo basso verso Mediaset: "Lo sgarbo sarebbe stato chiamare un personaggio sotto contratto Mediaset, non certo una professionista libera da impegni contrattuali", ha puntualizzato nel corso dell'intervista al quotidiano.

Le prime prove con il suo maestro

Nel frattempo Barbara D'Urso ha già iniziato le prove con il suo maestro, Pasquale La Rocca, vera stella dello show. Il ballerino ha conquistato non solo diverse edizioni italiane del format, ma anche quelle belghe e irlandesi, confermandosi uno dei professionisti più apprezzati e vincenti di Ballando con le Stelle.