Ok Boomer: dal Nuovo Sacher inizia il tour nei cinema del documentario di Pannone & Gropplero

Dal Nuovo Sacher parte il tour di Ok Boomer, il nuovo documentario di Pannone & Gropplero prodotto da Si produzioni in associazione con Luce Cinecittà.

Tornato dall'ultimo Torino Film festival con ottime recensioni, arriva al Nuovo Sacher per una assoluta anteprima romana Ok Boomer, il film documentario di Andrea Gropplero e Gianfranco Pannone, che tra diario, archivio, riflessione politica e salvifica ironia racconta il dialogo semiserio che unisce da oltre trent'anni due amici - due registi - dalla caduta del Muro di Berlino al primo lockdown pandemico.

Ok Boomer tende un filo di parole, immagini di archivi privati e momenti pubblici, un gesto cinematografico curioso, divertente, commosso, un 'buddy-movie sospeso' tra due momenti epocali, in cui due autori di cinema interrogano le utopie di una generazione, i paradossi del turbocapitalismo e quelli del comunismo.

E soprattutto cercano un dialogo, complicato e affettuoso, con la generazione successiva, quella delle loro figlie. Quella di un mondo che combatte ancora le stesse battaglie, sempre nuove, tra emergenza ambientale e insicurezze sociali.

La prima romana, al cinema Nuovo Sacher lunedì 27 febbraio alle 21.00, sarà animata da un dibattito sui temi del film, che vedrà riuniti con i due registi anche due interpreti originalissimi del pensiero contemporaneo, due filosofi fuori dagli schemi come Stefano Bonaga e Franco 'Bifo' Berardi. Ok Boomer, prodotto da Si produzioni in associazione con Luce Cinecittà, dopo Roma inizia un piccolo tour nelle sale che lo porterà prossimamente a Bologna, Milano, Genova, e altre città, in serata evento accompagnate da incontri e dibattiti.