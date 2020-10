Oh, quante cose vedrai! e lo spinoff del Gatto col cappello: in arrivo nuovi film dai libri di Dr. Seuss

Oh, quante cose vedrai! e Il gatto col cappello sono al centro dei nuovi progetti cinematografici tratti dalle opere del Dr. Seuss che verranno prodotti da Warner Bros e J.J. Abrams tramite la sua Bad Robot.

La casa di produzione fondata dal regista di Star Wars debutterà così nel mondo dell'animazione.

Hannah Minghella sarà a capo del settore della Bad Robot che si occuperà dei film animati e ha parlato del progetto che verrà distribuito nei cinema nel 2027 dichiarando: "Oh, quante cose vedrai! di Dr. Seuss è pieno di ispirazione, immaginazione, meraviglia e speranza che ha incoraggiato e intrattenuto lettori di tutte le età per molte generazioni. Penso sia difficile immaginare un libro più iconico o amato da portare in vita come primo progetto animato di Bad Robot per Warner Bros".

Erica Rivinoja e Art Hernandez saranno invece i registi del film Il gatto col cappello, un progetto animato che era stato annunciato nel 2018 quando venne svelato l'accordo tra Warner e la fondazione che si occupa delle opere di Theadore Geisel.

Il lungometraggio arriverà nei cinema nel 2024, mentre nel 2026 dovrebbe debuttare il progetto spinoff con protagonisti i personaggi chiamati Coso 1 e Coso 2.

Susan Brandt, presidente di Dr. Seuss Enterprises, ha dichiarato: "Warner Animation Group capisce davvero quanto le storie di Dr. Seuss siano senza tempo e l'incredibile impatto che hanno i personaggi e le storie, e come tradurre l'appeal magico per farle realmente prendere vita sullo schermo".