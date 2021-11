Oh, quante cose vedrai!: il film tratto dal libro di Dr. Seuss sarà diretto da Jon M. Chu

Il libro Oh, quante cose vedrai! scritto da Dr. Seuss diventerà un film animato e i produttori hanno scelto Jon M. Chu come regista.

Il libro Oh, quante cose vedrai! di Dr. Seuss diventerà un film e il regista del progetto sarà Jon M. Chu, autore del successo Crazy & Rich. Il progetto animato debutterà nel 2027 e sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Dr. Seuss Entertainment e Warner Bros Animation Group che hanno scelto Bad Robot Productions per occuparsi dell'adattamento del libro.

Oh, quante cose vedrai! è stato l'ultimo libro scritto a Dr. Seuss e diventerà un musical animato con protagonista un giovane avventuriero mentre affronta le gioie e i dolori, e gli alti e bassi, della vita.

Bad Robot, grazie al progetto, debutterà nel mondo dell'animazione e J.J. Abrams farà parte del team di produttori insieme a Hannah Minghella, in passato alla guida di Sony Animation.

Jon M. Chu ha già collaborato in passato con Warner grazie al successo ottenuto da Crazy & Rich e, recentemente, In the Heights. Il regista debutterà nel mondo dell'animazione, genere che da tempo voleva esplorare. I produttori lo avrebbero scelto perché particolarmente apprezzato nel suo modo di infondere cuore e umanità ai progetti di cui si occupa.