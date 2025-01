Dr. Seuss: il regista di Wicked lavorerà al nuovo adattamento di un libro del creatore del Grinch

Warner Bros. Pictures Animation ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Oh, the Places You'll Go!, il prossimo film musicale d'animazione basato sull'omonimo libro del 1990 di Dr. Seuss, il creatore de Il Grinch.

Si tratta dell'ultima pubblicazione del famoso autore per bambini, che scomparve all'età di 87 anni proprio l'anno successivo alla sua uscita nelle librerie. Dell'adattamento cinematografico di occuperà il regista di Wicked Jon M. Chu.

La trama del libro e il progetto coordinato da Jon M. Chu

Oh, the Places You'll Go! è un viaggio colorato che cerca incoraggiare i bambini ad affrontare la vita a testa alta, affrontando le insidie e le paure e spostando le montagne per raggiungere i propri sogni.

Cynthia Erivo e Ariana Grande in una scena di Wicked di Jon M. Chu

Il film debutterà in formato IMAX il 17 marzo 2028, e sarà co-diretto da Jon M. Chu e Jill Culton, con la sceneggiatura firmata da Rob Lieber. La produzione è affidata a Bad Robot di J.J. Abrams.

Il successo di Wicked di Jon M. Chu

Il film basato sul libro di Dr. Seuss è soltanto l'ultimo progetto musicale del regista Jon M. Chu dopo il successo di Wicked. L'adattamento dell'omonimo musical di Broadway sarà uno dei protagonisti alla Notte degli Oscar.

Il lungometraggio ambientato nell'universo de Il mago di Oz, ha ricevuto dieci candidature agli Academy Award, dietro titoli come The Brutalist ed Emilia Pérez, tra cui miglior film, miglior attrice (Cynthia Erivo) e miglior attrice non protagonista (Ariana Grande). Attualmente, Jon M. Chu sta lavorando anche all'adattamento del musical di Broadway dal titolo Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.