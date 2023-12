OFFI - Ostia Film Festival Italiano 2023: oggi il gran finale con l'omaggio a Franco Califano

Ostia celebra l'arte cinematografica con la terza edizione di OFFI, Ostia Film Festival italiano, rassegna che omaggia il cinema nazionale in tutte le sue forme e che si concluderà oggi.

L'evento ha preso il via al Cineland nella serata del 20 dicembre con la proiezione del film evento Giorni Felici, diretto da Simone Petralia e interpretato da Franco Nero ed Anna Galiena.

A partire dalle ore 17.00, grande serata conclusiva dell'evento con la proiezione e la premiazione di opere prime, documentari, cortometraggi e videoclip. Tantissimi i partecipanti, tra cui My wonderland il videoclip di Claudio Orfei, i cortometraggi Dive di Aldo Iuliano, Chi è di Francesco De Marinis e Grazie le faremo sapere di Roberto Di Fabio. In gemellaggio con Filmare, anche i cortometraggi vincitori del Festival a tutela dell'ambiente: La Pescatora di Lucia Lorè, Anche il riccio respira di Domenico Pietropaolo con Andrea Pannofino e Asfissia di Giorgia Fantozzi e Maurizio Manco. E ancora, Happyhour di Fabrizio Benvenuto, Il Provino di Pierfrancesco Campanella con protagonista Francesca Nunzi. Presentato anche il promo della serie Fake per la regia di Mariano Lamberti.

Omaggio a Franco Califano

La serata prosegue con il gran finale alle ore 19.00: a dieci anni dalla sua scomparsa, il festival renderà omaggio a Franco Califano, alla presenza di tanti amici e personalità che hanno conosciuto il grande artista tra cui Gianfranco Butinar e Alberto Laurenti. A seguire, la proiezione del documentario Tutto in un tempo piccolo presentato dai registi Roberto Cipullo, Massimo Cinque e l'attore Francesco Montanari. A chiudere la kermesse sarà la presentazione del libro Per fortuna e purtroppo, il successo alla quarta ristampa dell'autore e giornalista Emanuele Carioti. Immancabili gli omaggi alle donne nell'arte che vedrà alcune grandi artiste premiate.

La direzione artistica di OFFI, Ostia Film Festival italiano è affidata a Francesca Piggianelli, Presidente dell'associazione culturale Romarteventi, e Giampietro Preziosa di Inthelfilm. La manifestazione è realizzata con il contributo della Direzione Cultura e Lazio Creativo della Regione Lazio e gode del patrocinio della Direzione SIAE, Roma Lazio Film Commission, Panalight, FPI, oltre al riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. L'ingresso a tutte le proiezioni è libero per il pubblico.