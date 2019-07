Ode to Joy: Martin Freeman sviene per amore nel trailer

Martin Freeman sviene per amore nel trailer di Ode to Joy, l'oggetto del suo desiderio è la bella Morena Baccarin.

Martin Freeman sviene ripetutamente per amore nel trailer della commedia romantica Ode to Joy. Nel film l'attore inglese veste i panni di Charlie, quarantenne senza speranza afflitto da una rara malattia, la cataplessia, sorta di narcolessia che gli causa svenimenti quando percepisce forti emozioni, in particola gioia. Per evitare problemi, Charlie ha allontanato dalla sua vita tutte le possibilità di felicità, ma la situazione cambierà con l'arrivo della bella Francesca (Morena Baccarin), spirito libero di cui si invaghisce. Per non passare tutto il tempo della relazione inconscio, Charlie proverà a favorire il legame tra Francesca e suo fratello Cooper (Jake Lacy).

Ode to Joy, diretto da Jason Winer vede Melissa Rauch e Shannon Woodward a fianco di Martin Freeman e Morena Baccarin.