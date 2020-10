Octavia Spencer spiega perché gli auguri di Keanu Reeves l'hanno fatta piangere

Octavia Spencer ha raccontato di aver ricevuto da Keanu Reeves gli auguri per il compleanno e di essersi commossa 'come una bambina': ecco per quale motivo.

Octavia Spencer ha spiegato di essersi commossa vedendo il video di auguri inviatole da Keanu Reeves per i suoi 50 anni, poiché proprio l'attore la soccorse quando era ancora una sconosciuta e si ritrovò bloccata per strada con l'auto in panne.

Questa settimana, durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live, Octavia Spencer ha parlato del suo 50esimo compleanno, risalente al 25 maggio, spiegando quanto le sia dispiaciuto non poter festeggiare come le sarebbe piaciuto, ovvero con ricche cene e circondata dai suoi affetti più cari. L'attrice, in ogni caso, ha ricevuto una lunga serie di video tributi da amici intimi ma anche da persone con cui ha condiviso il set in passato.

"Chris Evans è un caro amico. Katy Perry è una cara amica. Poi c'è stato Keanu Reeves che mi ha sorpreso", ha detto l'interprete di The Help al presentatore Jimmy Kimmel. "Ovviamente ho iniziato a piangere come una bambina, esclamando 'Keanu!'. È stato così favoloso". Octavia Spencer ha quindi spiegato il motivo per cui si sente così legata all'attore di Constantine: Reeves, a quanto pare, è stata la prima celebrità che ha incontrato quando si è trasferita dall'Alabama a Los Angeles per dedicarsi alla recitazione.

"Ho fatto un provino e la mia auto si è rotta e nessuno mi ha aiutato, anche perché la mia macchina era così sporca, finché non è arrivato Keanu Reeves", aveva ricordato Spencer in un'intervista del 2014 durante il The Meredith Vieira Show. "Era su una motocicletta e aveva il suo casco da motociclista con gli occhiali da sole e mi chiese tipo 'Ehi, hai bisogno di aiuto?'. Lo ammetto, lo avrei fatto entrare e avrei spinto io la macchina ma lui mi disse 'No, no, spingerò io' ed io in quel momento pensai solo 'Oh, toccherà la mia macchina!'". Octavia Spencer ha quindi raccontato che, dopo quell'esperienza, va ad ogni première dei film di Keanu Reeves.

Infine, tornando alla recente intervista, l'attrice ha spiegato che mentre si trovava a Londra per girare il suo ultimo film, Le streghe, ha dovuto rinunciare ad alcuni "finali" importanti che in quel periodo si stavano tenendo negli Stati Uniti. "C'era l'ultimo film con gli Avengers, ho molti amici che sono nei film Marvel e quindi volevo andare a quella première", ha ammesso l'attrice, aggiungendo. "Poi c'era il finale de Il Trono di Spade e mancare è stato molto doloroso per me".