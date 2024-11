Oceania 2: una nuova clip regala un'anteprima della canzone Beyond interpretata da Auli'i Cravalho

Il 27 novembre arriverà nelle sale italiane il film animato Oceania 2 e, in attesa del debutto nei cinema, Disney ha condiviso una nuova clip in lingua originale che permette di ascoltare un estratto della canzone Beyond, interpretata da Auli'i Cravalho.

Il brano originale è stato scritto da Abigail Barlow ed Emily Bear e sarà il tema dell'atteso sequel.

Chi canta i brani di Oceania 2

Nella versione italiana del film Oceania 2 il personaggio di Vaiana, la protagonista delle avventure raccontate sul grande schermo, ha la voce di Emanuela Ionica nei dialoghi e di Chiara Grispo nelle canzoni.

La clip in lingua originale, invece, regala una nuova interpretazione di Auli'i Cravalho, già apprezzata interprete dei brani composti per il primo film, che si era esibita anche alla serata di premiazione degli Oscar con How far I'll go.

Ecco il video:

Cosa racconterà il sequel

La storia proposta da Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, a distanza di tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. La giovane scoprirà così nuovi dettagli del passato del suo popolo e sarà messa nuovamente alla prova con numerose avventure.

Aspettando Oceania 2 e un effetto "wow" da ricercare sempre

Il film è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.