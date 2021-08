Obi-Wan Kenobi: le riprese della serie con Ewan McGregor sono finite

Diversi sono gli attori di Obi-Wan Kenobi che hanno lasciato il set della serie ambientata nell'universo di Star Wars, e questo lascia intendere che le riprese dello show di Disney+ siano effettivamente finite o comunque vicine alla conclusione.

Sei mesi sono trascorsi da quando Ewan McGregor annunciava l'inizio delle riprese di Obi-Wan Kenobi, la serie TV in cui tornerà ad indossare i panni dell'iconico personaggio di Star Wars. Adesso che siamo giunti alla metà di agosto, sembra proprio che la produzione dello show di Disney+ sia terminata. I fan di Guerre Stellari hanno tenuto d'occhio gli attori confermati nel cast di Obi-Wan Kenobi ed hanno notato un cambiamento nel loro status professionale. Pertanto, la speculazione è che le riprese siano finite o comunque si stia avvicinando quel momento in cui la maggior parte degli attori vengono rimandati a casa.

Siti come Bespin Bulletin hanno raccolto informazioni sui recenti aggiornamenti di attori come Sung Kang, O'Shea Jackson Jr., Rupert Friend e Indira Varma. A quanto pare, Kang e Jackson hanno già iniziato a lavorare ad altri progetti. THR ha invece riportato che Rupert Friend ha terminato le riprese di Kenobi e Indira Varma ha pubblicato un messaggio di addio sul suo Instagram: "Essere parte di questa incredibile creatura, Obi-Wan Kenobi, è stato un viaggio. Un cast favoloso di persone adorabili. La brillante regista Deborah Chow e la più bella squadra di creativi. Non vedo l'ora di vedere sullo schermo il risultato dell'incredibile lavoro e del talento di tutti. Grazie. Che la forza sia con voi".

Il rapporto continua citando il fatto che anche l'attrice Simone Kessell sembra essere andata avanti con i suoi impegni e che i set di Tatooine usati per Kenobi sembrano non essere più in uso. Insomma, sono molti gli elementi che suggeriscono che le riprese dello show siano effettivamente finite. Ovviamente, la serie avrà uno dei climax più cruciali di tutto l'universo di Star Wars. I fan si aspettano l'epica rivincita tra Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker o comunque il primo duello tra il vecchio "Ben Kenobi" e il malvagio Darth Vader. Questa è una sequenza d'azione che la showrunner Deborah Chow e il suo team potrebbero probabilmente voler filmare sotto la massima segretezza, con una troupe minima. In questo caso si spiegherebbe il gran numero di attori che in questi giorni hanno lasciato il set della serie.

Nella serie, Hayden Christensen riprenderà il suo ruolo di Anakin/Darth Vader, già interpretato nella trilogia prequel di Star Wars, il che significa che i fan assisteranno ad un'attesissima reunion sullo schermo tra Christensen ed Ewan McGregor. Obi-Wan Kenobi sarà trasmesso in streaming su Disney+ nel 2022.