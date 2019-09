Obi-Wan Kenobi come Gesù sull'opuscolo di una Chiesa mormona: lo "scherzo" è virale

Obi-Wan Kenobi diventa Gesù sull'opuscolo di una Chiesa mormona.

In una chiesa del Minnesota, durante la fase di organizzazione del proprio programma per il processionale della domenica, è stata inserita la foto di Ewan McGregor nei panni del famoso Jedi nella copertina dei loro libricini per la funzione, come se il difensore della Forza fosse Gesù.

In effetti, le sembianze di Obi-Wan potrebbero essere scambiate per quelle del Messia soprattutto nella foto inserita in un gruppo di altre immagini dedicate al Figlio di Dio. È stato un incidente? Uno scherzo? Ebbene no, pare proprio che l'inserimento sia stato realizzato appositamente.

Mandy McConnell Wright, colei che ha disegnato la copertina, afferma di aver pensato che fosse divertente inserire Obi-Wan Kenobi nell'opuscolo, d'altronde è stato anche lui una sorta di messia. Lungi dall'essere ribelle o ignorante, in un post di Facebook, ora cancellato, aveva dichiarato che era stato solo un modo per portare un po'di buon umore in un servizio solenne e almeno sul web ci è riuscito!

Un opuscolo religioso con Obi-Wan Kenobi al posto di Gesù

Non è la prima volta che Obi-Wan prende le sembianze di Gesù Cristo. Infatti, proprio l'anno scorso un uomo dello Utah ha fatto uno scherzo ai suoi genitori, regalando loro un ritratto dello Jedi nella stessa posa per Natale. Insomma, pare proprio che il nostro Ewan McGregor è destinato alla vita spirituale!

Ricordiamo che Ewan McGregor ha interpretato il mentore di Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars e tornerà presto per uno spin off dedicato esclusivamente al personaggio grazie alla piattaforma Disney+.