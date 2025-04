Obbligo o Verità, ultima puntata stasera su Rai 2: gli ospiti, da Rocco Siffredi a Sabrina Salerno

Ultimo appuntamento questa sera alle 21.20 con il talk show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Obbligo o Verità è giunto infatti alla quinta puntata e, al termine di questa prima edizione, si prepara a salutare il pubblico.

Ricordiamo che l'appuntamento con Obbligo o Verità era previsto per lunedì 21 aprile, posticipato alla settimana successiva per l'improvvisa morte di Papa Francesco.

Gli ospiti

Sabrina Salerno

Tanti gli ospiti che interverranno nel corso della puntata. A giocare con Alessia Marcuzzi ci saranno: Sabrina Salerno, Rocco Siffredi, Nicola Ventola, i comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, la scrittrice Barbara Alberti, il conduttore tv e digital creator Tommaso Zorzi, la ballerina e conduttrice televisiva Lorella Boccia e, come sempre, la partecipazione di Herbert Ballerina.

La puntata è stata registrata il 12 aprile.

Il programma

Locandina di Obbligo o verità

Il programma è ispirato al celebre gioco obbligo o verità, con cui condivide il meccanismo di base. Gli ospiti infatti, scelti via via casualmente, devono rispondere con sincerità a una domanda scomoda oppure affrontare un obbligo. Si tratta di una prova divertente e spesso imbarazzante, pensata appositamente per il malcapitato di turno.

Cuore del programma è poi il momento del Solo tu, in cui l'ospite prescelto sarà sottoposto a una raffica di domande e obblighi personalizzati, svelando così al pubblico i lati più nascosti della sua personalità.

Obbligo o Verità è il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante. Il format prevede solo un tavolo, degli ospiti pronti a intrattenere il pubblico e tanti giochi.

Adattato dall'originale francese Action ou Vérité, il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Cristiano D'Alisera.