Obbligo o verità torna stasera su Rai 2 con Cristina D'Avena e Paola Barale: tutti gli ospiti del 14 aprile

Stasera su Rai 2 torna Obbligo o Verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato all'omonimo gioco, con la quarta puntata. Insieme ad Alessia Marcuzzi, in studio ci saranno tanti ospiti pronti a cimentarsi con giochi, confessioni e penitenze.

Gli ospiti della puntata

Una foto di Cristina D'Avena

Questi gli ospiti che si siederanno al tavolo di Alessia Marcuzzi: Paola Barale, Filippo Bisciglia, Cristina D'Avena, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Pardo, l'attore e content creator Tommaso Cassissa, il direttore d'orchestra Enrico Melozzi e, come in tutte le puntate, Herbert Ballerina.

Il cuore di questo talk sui generis è, naturalmente, il momento Obbligo o Verità, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda. In alternativa, proprio come nel celebre gioco, affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, pensata su misura per l'ospite.

Vi saranno poi dei segmenti incentrati volta volta su uno degli ospiti: si tratta del Solo tu. Il prescelto sarà protagonista assoluto, e dovrà rispondere a una serie di domande e obblighi personalizzati, svelando così al pubblico i lati più nascosti della sua personalità.

Il format

Obbligo o Verità è il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante. Un format che prevede solo un tavolo, degli ospiti pronti a intrattenere il pubblico e tanti giochi.

Adattato dall'originale francese Action ou Vérité, il programma è prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Cristiano D'Alisera.