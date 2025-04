Obbligo o Verità: anticipazioni e ospiti della terza puntata, lunedì 7 aprile su Rai 2

Sportivi, artisti e personaggi della TV si ritrovano insieme per il terzo appuntamento con il talk show di Rai 2 condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi.

Questa sera, lunedì 7 aprile, in prima serata su Rai 2 va in onda il terzo appuntamento con Obbligo o Verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi che porta sul piccolo schermo lo spirito irriverente del celebre party game. Adattato dal format francese Action ou Vérité, il programma mescola leggerezza e un pizzico di introspezione, tra rivelazioni inattese, prove surreali e una buona dose di follia.

Obbligo o Verità: ospiti della terza puntata su Rai 2

Sonia Bruganelli

Il parterre di ospiti della terza puntata di Obbligo o Verità è ricco e variegato. A sedersi attorno al tavolo con Alessia Marcuzzi saranno Sonia Bruganelli con il figlio Davide Bonolis, la cantante Marcella Bella, l'attrice Michela Quattrociocche e il giornalista e giudice di Ballando con le Stelle Ivan Zazzaroni.

Ma non solo, ci saranno anche lo chef televisivo Max Mariola, il campione del mondo di fioretto Tommaso Marini e la giovane star di Mare fuori Ludovica Coscione. A completare il gruppo, infine, la partecipazione del comico Herbert Ballerina, ormai presenza fissa del programma.

Rivelazioni, risate e tanto gossip

Alessia Marcuzzi

Punto centrale della serata sarà, come sempre, il gioco che dà il nome al programma: Obbligo o Verità. In cosa consiste? Un ospite, scelto a sorte, dovrà affrontare una domanda scomoda o una prova imprevedibile pensata per lasciare senza parole il malcapitato e divertire il pubblico. Un meccanismo semplice ma efficace, che alterna comicità a momenti di sincera condivisione.

Tra i momenti più attesi c'è Solo tu, spazio in cui un ospite diventa protagonista assoluto, affrontando una raffica di domande e obblighi cuciti su misura. Un'occasione per raccontarsi senza filtri e rivelare lati inediti di sé.

Alessia Marcuzzi al timone di un format originale

Con Obbligo o Verità Alessia Marcuzzi sperimenta una nuova veste da padrona di casa in un talk show dinamico e fuori dagli schemi. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle Italia e diretto da Cristiano D'Alisera, il programma è un mix di leggerezza, ironia e autenticità che, però, stenta a decollare.

L'appuntamento con la terza puntata è per questa sera in prima serata su Rai 2: chi accetterà la sfida del prossimo "obbligo"?