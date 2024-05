Nurse Jackie: annunciata la serie sequel con Edie Falco

Deadline ha confermato che la serie sequel di Nurse Jackie, originariamente ordinata da Showtime, è ora in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, con Edie Falco come protagonista.

Come riportato in precedenza nel 2023, la potenziale serie sequel della Lionsgate Television, produttrice della serie originale, era in fase di sviluppo presso Showtime. La rete lineare di Showtime, lanciata più di quarant'anni fa agli albori della tv via cavo, è stata ufficialmente ribattezzata e rilanciata in un pacchetto incluso con Paramount+ lo scorso gennaio.

Cosa racconterà la serie sequel?

Edie Falco nella serie Nurse Jackie

Secondo quello che si sa dello show: "10 anni dopo aver lasciato Jackie Peyton (Falco) aggrappata alla vita nel finale di serie, la ritroviamo di nuovo in piedi nonostante abbia perso la licenza di infermiera. La continuazione della sua storia la vedrà affrontare nuovi dilemmi nel tentativo di essere buona in un mondo in cui essere cattivi è spesso non solo più facile, ma anche molto più divertente".

Il dramma ospedaliero ha visto la Falco nel ruolo principale di un'infermiera del Pronto Soccorso e di mamma con una dipendenza dalle pillole. La serie, andata in onda dal 2009 al 2015, ha vinto cinque Primetime Emmy Awards su 24 nomination, comprese le vittorie di Falco e Merritt Wever. Nurse Jackie è stata creata e prodotta esecutivamente da Liz Brixius, Linda Wallem e Evan Dunksy. Caryn Mandabach e John Melfi sono anche produttori esecutivi.

Bobby Cannavale guest in Nurse Jackie

Gli sceneggiatori-produttori della serie originale Liz Flahive e Abe Sylvia saranno sceneggiatori e produttori esecutivi della serie sequel. Falco sarà anche produttrice esecutiva insieme all'ex capo di Showtime Bob Greenblatt.