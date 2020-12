Un nuovo monolite a San Francisco, ma stavolta è di pan di zenzero (FOTO)

Una sequenza di 2001: Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick

Un nuovo monolite, questa volta teoricamente commestibile, si è manifestato nel parco di Corona Heights a San Francisco. I residenti della città hanno infatti trovato, su una delle alture del parco, una costruzione simile a quelle che sono apparse nello Utah e in paesi europei come la Romania, l'Austria e la Finlandia, ma questa volta era fatta di pan di zenzero anziché di metallo. Allertate al riguardo, le autorità competenti hanno dichiarato che aspetteranno che il monolite cada a pezzi da solo. Non sono mancati i tweet ironici al riguardo, tra citazioni parodistiche della Bibbia e battute sul fatto che anche gli alieni siano in vena di festeggiamenti.

Stanley Kubrick sul set di 2001: Odissea nello spazio

Il primo monolite era apparso nello Utah, in una location desertica inizialmente non meglio precisata, prima di essere rimosso. Tramite immagini satellitari si è scoperto che in realtà stava lì già dal 2016. Un gruppo di artisti ha rivendicato la paternità dei monoliti apparsi in giro per il mondo negli ultimi mesi, ma inizialmente i più hanno pensato a una qualche installazione artistica, a opera di un fan di 2001: Odissea nello spazio, il celebre film di Stanley Kubrick dove una costruzione simile fa capolino nelle sequenze iniziali e finali e funge da presagio per eventi importanti (la Utah Film Commission ha dichiarato che non si trattava di un oggetto di scena per progetti cinematografici nella regione). Il film è considerato una pietra miliare della fantascienza e ha festeggiato nel 2018 il suo cinquantesimo anniversario, con tanto di proiezione speciale a Cannes, in pellicola e con presentazione di Christopher Nolan, uno dei più grandi ammiratori del cinema di Kubrick.

Il film è stato spesso oggetto di omaggi e parodie, al cinema e in televisione: il monolite nello specifico è apparso in Sesame Street, I Simpson, La pazza storia del mondo e La fabbrica di cioccolato, mentre altri aspetti del lungometraggio di Kubrick sono stati messi alla berlina in South Park, Futurama e Il dormiglione, dove Woody Allen affidò il ruolo della voce del computer a Douglas Rain, il doppiatore di HAL 9000.