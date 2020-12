Monoliti: ecco chi c'è dietro l'assurda trovata del 2020 e a quanto li vende

Qualcuno ci sperava, ma i misteriosi monoliti apparsi e poi scomparsi in alcune aree del mondo non sarebbero opera degli alieni bensì di un collettivo di artisti, noto come The Most Famous Artist, che venderebbe le opere in questione a 45.000 dollari l'uno.

A rivendicare la paternità dei monoliti che si sono materializzati (e smaterializzati) nel deserto dello Utah, in Romania e in California sarebbe un collettivo The Most Famous Artist, che ha pubblicato foto e indizi sul proprio sito ufficiale e sui canali social accreditandosi la paternità dei monoliti metallici.

A metà novembre un monolite ha fatto la sua comparsa in un'area remota del deserto dello Utah attirando l'attenzione dei curiosità che hanno immediatamente evocato il capolavoro di di Kubrick 2001: Odissea nello spazio e addirittura l'universo distopico di Westworld. In seguito un secondo monolite è comparso in Romania e lunedì scorso alcuni hikers hanno scovato una terza scultura ad Atascadero, California.

La curiosa iniziativa, a quanto pare, sarebbe una trovata pubblicitaria da parte degli artisti in questione che, dopo aver ottenuto l'attenzione del pubblico, puntano a vendere i loro monoliti alla "modica" cifra di 45.000 dollari. Visto che Natale che si avvicina...