Now You See Me, Mark Ruffalo ha salvato Woody Harrelson da una rissa in un bar: "Poteva finire male"

La star del franchise ha ricordato un episodio capitato insieme al collega in una pausa dal lavoro sul set del film e che avrebbe potuto avere peggiori conseguenze.

Ospite del podcast Where Everybody Knows Your Name, Mark Ruffalo ha raccontato un aneddoto che riguarda la co-star in Now You See Me Woody Harrelson.

L'attore ha ricordato di aver salvato il collega da una rissa in un bar mentre si trovavano a New Orleans per le riprese del primo film del franchise, nel 2013.

Mark Ruffalo salvò Woody Harrelson da una rissa

"Stavamo girando Now You See Me a New Orleans, tutto per le strade. Totalmente folle" ha ricordato Ruffalo "Riprendevamo con obiettivi a lunga distanza, venivamo trascinati nei bar nel bel mezzo di una scena, come se fossimo nel pieno del Mardi Gras".

Ruffalo e Harrelson uscirono dopo le riprese per bere qualcosa in un locale affollatissimo, e in quel contesto la situazione sfuggì di mano: "Una donna si avvicinò a Woody e gli disse: 'Oh mio Dio, ti adoro così tanto'. Woody le mise una mano sul braccio e le disse: 'Oh, grazie. Grazie, cara'".

Mark Ruffalo e Michael Kelly in una scena di Now You See Me

Una situazione apparentemente tranquilla che in pochi istanti ha rischiò di degenerare: "Arrivò un tizio che la spinse via e spinse anche Woody. E forte. Ora, la prima reazione di Woody non è spingere qualcuno, ma dargli subito un pugno in faccia. Che, tra l'altro, è la cosa giusta da fare. Assolutamente la cosa giusta da fare. Ma poi è scoppiato un vero caos nel bar. Mi sono trovato in mezzo e la situazione stava per diventare davvero seria, allora ho afferrato Woody. L'ho preso e l'ho tirato via. Perché pensavo che avrebbe potuto anche essere divertente, ma avrebbe anche potuto andare disastrosamente male, perché tu e io forse sappiamo cavarcela, ma gli altri con noi... non credo proprio".

La collaborazione tra Mark Ruffalo e Woody Harrelson in Now You See Me

I due attori recitarono insieme a Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman. Il film ottenne un enorme successo al box-office incassando 351 milioni di dollari in tutto il mondo.

L'exploit del film generò un vero e proprio franchise, con i sequel successivi: Now You See Me 2 - I maghi del crimine, uscito nel 2016, e il prossimo in uscita a novembre, Now You See: Now You Don't.