Now TV: Miriam Leone nuovo volto del servizio streaming di Sky

Now TV, il servizio di streaming di Sky, ha come nuovo volto della campagna pubblicitaria quello di Miriam Leone, amatissima attrice sulla cresta dell'onda. Con lo slogan 'Now TV, la TV come sei tu', il servizio in streaming di Sky rappresenta un vero e proprio manifesto di brand per descrivere un nuovo modo di vedere la televisione, quando e dove si desidera, assecondando il proprio modo di essere.

A fare da portavoce all'intera campagna di comunicazione firmata dall'agenzia Alkemy è Miriam Leone, la stella del cinema italiano e protagonista delle Serie TV Sky Original 1992, 1993, 1994. Con la sua energia, positività e spontaneità Miriam Leone rappresenta in pieno l'identità di NOW TV e del suo pubblico. Varietà di scelta grazie all'ampia programmazione di Film, Serie TV, Show e Sport in streaming, con la flessibilità di combinare la propria offerta in base ai gusti personali e al proprio stato d'animo. Libertà di accedere in pochi click da vari dispositivi e disdire in ogni momento senza impegno. Queste le due parole chiave che contraddistinguono il posizionamento di NOW TV raccontato nello spot con Miriam Leone dal tono di voce spontaneo, vivace e originale che contraddistingue il brand. Ecco il video promozionale:

Il video, curato dalla casa di produzione di Alkemy, infatti mostra la testimonial in una sequenza serrata ed eclettica di occasioni quotidiane di fruizione: durante serate con amici, tra una pausa e l'altra di un set cinematografico e addirittura al supermercato, trovando sempre qualcosa di adatto al mood del momento e alle proprie preferenze. NOW TV si presenta quindi come servizio unico nel suo genere con un ricchissimo catalogo di contenuti live e ondemand che spazia dalle Serie Tv di successo, i titoli più premiati, e le produzioni Sky Original come Gomorra - La Serie, ZeroZeroZero e Diavoli, a un'ampia selezione di oltre 1000 Film come il pluripremiato Bohemian Rhapsody, agli show più amati come MasterChef Italia e X Factor, fino ai grandi appuntamenti del Calcio e dello Sport live.

1994: Miriam Leone nel secondo episodio della stagione finale

"Il nostro sogno è poter rendere le persone libere di scegliere cosa, dove, quando e se guardare un contenuto di qualità e accontentare i loro gusti e i loro mood ogni singolo giorno. Un bel film da vedere in coppia, una partita di calcio con gli amici la domenica o la propria serie TV preferita in pausa pranzo. - afferma Federico Sisinni, Head of Brand & Communication NOW TV. "Con NOW TV si accede alla più ampia varietà di offerta in streaming tra Film, Serie TV, Show e lo sport, in totale libertà e in pochi click. Un'espressione di massima libertà interpretata nel film dalla nostra brand ambassador Miriam Leone, e riassunta nel nuovo slogan "la tv come sei tu"."