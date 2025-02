Nova: Jonathan Bailey potrebbe interpretare Richard Rider nel MCU

Una nuova indiscrezione suggerisce che Jonathan Bailey, noto per i suoi ruoli in Jurassic World: Rebirth e Wicked, sia tra gli attori sotto valutazione per interpretare Richard Rider nella serie Nova dei Marvel Studios.

Dopo anni di speculazioni, i Marvel Studios hanno confermato ufficialmente nel 2022 l'intenzione di introdurre Nova nel Marvel Cinematic Universe. Da allora, si sono susseguite diverse voci contrastanti riguardo alla natura del progetto, ma ora sembra che stiano emergendo alcuni dettagli più concreti.

Inizialmente si parlava di un film su Nova, ma recenti conferme hanno rivelato che l'eroe spaziale debutterà invece sul piccolo schermo, con nuovi aggiornamenti sul casting che potrebbero svelarci il volto dell'attore protagonista.

Jonathan Bailey sarà il nuovo Richard Rider?

Secondo lo scooper MTTSH, Jonathan Bailey sarebbe "in considerazione" per il ruolo di Richard Rider nella nuova serie Disney+. Bailey, che si è fatto notare grazie al suo ruolo in Wicked di Jon M. Chu, è anche protagonista maschile di Jurassic World: Rebirth. Questo lo rende il secondo attore ad essere menzionato per il progetto, dopo Brandon Sklenar, star di It Ends With Us.

Bridgerton: Jonathan Bailey in una foto del pilot della serie

I dettagli sulla trama di Nova rimangono perlopiù segreti, ma secondo il rumor di Daniel Richtman, il cattivo della serie potrebbe essere Annihilus.

I Nova Corps sono stati introdotti nel primo Guardiani della Galassia, il che ha portato a speculazioni sul possibile inserimento di Richard Rider nel franchise. Sebbene James Gunn non abbia mostrato particolare interesse per il personaggio, la serie Nova potrebbe nascere dal drammatico abbattimento della maggior parte dei Nova Corps ad opera di Thanos, avvenuto prima degli eventi di Avengers: Infinity War.

Nel 2021, Kevin Feige parlò dell'introduzione di Nova nel MCU dicendo: "Il tempo è relativo, giusto?" commentando sul lungo periodo di attesa per alcuni progetti. "Credo di aver parlato di Doctor Strange otto anni prima dell'uscita del film. Quindi, 'potenziale immediato' è relativo. Ma è chiaro che non ci stiamo tirando indietro dalla parte cosmica della narrazione, soprattutto nel delicato momento dei Nova Corps e di Nova stesso".