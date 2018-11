Notti Magiche: Franca Leosini intervista Virzì sul caso al centro del film

Notti Magiche, il nuovo film diretto da Paolo Virzì, è arrivato nelle sale dopo la presentazione in anteprima avvenuta alla Festa del Cinema di Roma e l'originale campagna promozionale del film ideata da 01 Distribution comprende anche un simpatico "interrogatorio" al regista compiuto da Franca Leosini, conduttrice della trasmissione di Rai 3 Storie Maledette.

Nel video l'esperta di crimini ripercorre gli eventi mostrati sul grande schermo, in cui tre giovani sceneggiatori si trovano alle prese con un delitto (come spieghiamo nella nostra recensione), che prendono il via nella serata del 3 luglio 1990, quando l'Italia ha perso la semifinale dei mondiali di calcio e veniva ritrovato il corpo senza vita del produttore Leandro Saponaro.

Virzì, sottoposto a interrogatorio, cerca di ricordare dove si trovava durante la partita e si rende conto che potrebbe ritrovarsi in difficoltà dal punto di vista legale, situazione che lo porta a chiedere il consulto del suo avvocato.

La storia raccontata nel lungometraggio del regista italiano prende il via nella notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall'Argentina, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell'omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri. Notti Magiche è il racconto della loro avventura trepidante nello splendore e nelle miserie dell'ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano.

I protagonisti sono Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere nel ruolo di tre giovani aspiranti sceneggiatori. Nel cast anche Giancarlo Giannini a Roberto Herlitzka, Paolo Bonacelli, Ornella Muti, e poi Marina Rocco, Andrea Roncato, Giulio Scarpati, Emanuele Salce, Giulio Berruti, Ludovica Modugno, Ferruccio Soleri, Simona Marchini.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Francesca Archibugi e Francesco Piccolo.