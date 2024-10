Nosferatu: il film di Robert Eggers ha un fondamentale dettaglio in comune con la versione di Werner Herzog

Il remake e il precedente film del regista tedesco hanno un dettaglio non di poco conto in comune che farà felici i fan della vecchia versione

Da oltre 100 anni, Nosferatu è la storia di vampiri per eccellenza della storia del cinema. L'ombra del film di F.W. Murnau del 1922 incombe ancora sul genere, poi reimmaginato da Werner Herzog nel suo remake del 1979.

Anche il dietro le quinte di Nosferatu tormenta ancora le persone, come raccontato in forma romanzata nel film del 2000 L'ombra del vampiro, in cui il Max Schrek di Willem Dafoe - l'attore che interpretava il Conte Orlok - si rivelava essere effettivamente un vampiro. Tutto questo per dire che Robert Eggers è in buona compagnia e non vediamo l'ora di vedere la sua rivisitazione del classico del cinema, con una visione a tutto tondo della celebre storia in tutto il suo terrore gotico.

Quando si è trattato di trovare location reali adatte alla dimora di un antico vampiro, era impossibile non ricollegarsi alla storia di Nosferatu. La portineria e il cortile del castello del conte Orlok nel film di Eggers sono stati girati nel castello di Pernštejn, in Repubblica Ceca, ma al momento di scegliere la location, il regista (che ha rinunciato a rivedere le versioni precedenti del film) non si è inizialmente reso conto che faceva già parte della tradizione di Nosferatu.

Nosferatu: Nicholas Hoult e l'ombra del vampiro

"In realtà è stato usato come castello per il Nosferatu di Werner Herzog", ha raccontato il regista a Empire, "ma io non ho guardato di proposito quel film, quindi non mi è mai venuto in mente". Fortunatamente, si è presto reso conto che intendeva girare in parti di Pernštejn diverse da quelle scelte da Herzog e che non si sarebbe limitato a ripetere il passato. "Siamo riusciti a usare il castello di Herzog senza usare il castello di Herzog, il che è stato fantastico", ha continuato.

Nosferatu, Nicholas Hoult: "Non resta niente di Bill Skarsgård nel personaggio che vedrete al cinema"

Per quanto riguarda il look all'esterno della dimora di Orlok, questo compito è stato assolto dal Castello di Hunedoara (alias Castello di Corvin) in Transilvania. "Volevamo girare le scene ambientate in Transilvania nelle vere location, ma alla fine non era finanziariamente fattibile", ha spiegato Eggers. "Così abbiamo girato in parti diverse. La maggior parte della Transilvania che vedrete nel film è la Repubblica Ceca, ma i paesaggi più epici sono davvero la Transilvania, compreso il castello".

Con Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe e Bill Skarsgård nei panni del Conte Orlok, Nosferatu uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio 2025. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale.