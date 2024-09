Nosferatu: l'inquietante primo trailer ufficiale del remake di Robert Eggers

Il classico dell'orrore Nosferatu riceve un nuovo rifacimento dall'acclamato regista Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) in occasione delle festività natalizie, e Focus Features vi invita ad affondare i denti nel trailer ufficiale di questa mattina. Cedete all'oscurità qui sotto.

Nosferatu uscirà nelle sale il 25 dicembre 2024.

Nicholas Hoult: la star di Nosferatu svela la sua più grande paura

Il trailer e i dettagli del film

Bill Skarsgård interpreta Nosferatu/Conte Orlok nel film. "Nosferatu di Robert Eggers è una storia gotica di ossessione tra una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo e l'antico vampiro transilvano che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile". Nel film recitano anche Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Emma Corrin e Lily-Rose Depp, oltre a Aaron Taylor-Johnson (Kraven il cacciatore), Simon McBurney e Ralph Ineson.

Eggers (The Witch, The Northman) dirige e ha scritto la sceneggiatura, inoltre è anche produttore insieme a Chris Columbus, Eleanor Columbus, Jeff Robinov e John Graham.

F.W. Murnau ha diretto la versione originale di Nosferatu del 1922, mentre il regista tedesco Werner Herzog ha diretto la sua versione del racconto classico nel 1979. Il film muto del 1922 era incentrato sul vampiro Conte Orlok, che vuole comprare una casa in Germania e si invaghisce della moglie dell'agente immobiliare. Si trattava di un adattamento non ufficiale di "Dracula" di Bram Stoker.

Nosferatu: Lily-Rose Depp nella prima foto del film

Bill Skarsgård sembra essersi trasformato completamente per questo ruolo, ben oltre quanto visto nella sua celebre interpretazione di Pennywise nei film di It. Il regista ha dichiarato che Skarsgård ha perso una quantità significativa di peso per incarnare il nobile vampiro della Transilvania e ha lavorato con un maestro d'opera lirica per abbassare la sua voce di un'ottava. Secondo Eggers, il livello di trasformazione è tale che gli spettatori non riusciranno a riconoscere Skarsgård nel personaggio di Orlok.