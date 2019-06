NOS4A2: disponibile il romanzo che ha ispirato la serie di Amazon Prime Video!

Torna in libreria per Sperling & Kupfer il romanzo di Joe Hill NOS4A2, da cui è tratta l'omonima serie disponibile su Amazon Prime Video.

Dal 7 giugno arriva su Amazon Prime Video la serie tv basata sul romanzo NOS4A2, prodotta da AMC Studios in collaborazione con Tornante Television, con Zachary Quinto e Ashleigh Cummings nei ruoli dei due protagonisti. Charlie Manx e il parco divertimenti Christmasland risvegliano le paure di tutti gli adulti e tolgono l'innocenza a coloro che la custodiscono maggiormente: i bambini.

NOS4A2: Asher Miles Fallica in una scena della serie

Joe Hill è uno dei più importanti scrittori americani horror della sua generazione, è "uno degli autori di spicco nella letteratura fantastica del Ventunesimo secolo", come lo ha definito il Washington Post. Con i suoi libri, più volte bestseller del New York Times, tra cui ricordiamo La scatola a forma di cuore e La vendetta del diavolo (pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer), ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, come il Bram Stoker Award e il British Fantasy Award.

NOS4A2: un irriconoscibile Zachary Quinto in un scena

Charlie Manx ha più di cent'anni e guida una Rolls Royce del 1938 con la targa personalizzata NOS4A2. Sembra un innocuo vecchietto con la barba bianca a cui piacciono i bambini. Ma non è Babbo Natale: è un sadico assassino. Da anni rapisce bambini - dopo averne ucciso i genitori, che considera inadeguati - e li porta con la sua auto a Christmasland, il Paese del Natale. Un parco divertimenti in un mondo parallelo dove è sempre Natale e i bimbi non crescono mai. A fermarlo è la piccola Vic, dotata di poteri straordinari che le permettono di sfuggire al maniaco e tornare nel mondo reale. Quando Charlie, anni dopo, fugge dal manicomio criminale dove Vic l'ha fatto rinchiudere e, per vendicarsi, rapisce suo figlio, lei sarà l'unica in grado di sfidarlo.