Norm Macdonald, il comico del Saturday Night Live morto a 61 anni

Norm Macdonald, volto noto tra gli spettatori del Saturday Night Live, è morto a Los Angeles il 14 settembre 2021 all'età di 61 anni a seguito di una lunga malattia. L'attore combatteva da nove anni col cancro.

Una foto di Norm MacDonald

La morte di Norm MacDonald è stata annunciata a Deadline dalla sua società Brillstein Entertainment. La compagna del comico, Lori Jo Hoekstra, che era con lui quando è morto, ha rivelato che Macdonald stava combattendo contro il cancro da quasi un decennio, ma era determinato a mantenere i suoi problemi di salute privati, lontano dalla famiglia, dagli amici e dai fan.

"Era molto orgoglioso del suo lavoro", ha detto Hoekstra. "Non ha mai voluto che la diagnosi influenzasse il modo in cui il pubblico o i suoi cari lo vedevano. Norm era un comico puro. Una volta scrisse che 'una battuta dovrebbe cogliere qualcuno di sorpresa, non dovrebbe mai assecondare'. Di certo non lo ha mai fatto. Ci mancherà terribilmente".

Nato il 17 ottobre 1959 a Quebec City, Norm Macdonald ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nei club del Canada, sviluppando lo stile impassibile che sarebbe diventato sia il suo marchio di fabbrica che una pietra di paragone per una generazione di comici. Dopo essere stato un concorrente di Star Search nel 1990, ha ottenuto il suo primo lavoro come autore televisivo The Dennis Miller Show, guidato dall'uomo che ha condotto Weekend Update dal 1986 al 1991.

Dopo aver recitato per una stagione nella sitcom di Roseanne Barr, Roseanne, nel 1992 ha fatto parte del cast del Saturday Night Live dal 1993 al 1998 diventando uno dei personaggi più amati dal pubblico. Tra i suoi pezzi SNLpiù popolari c'era l'imitazione di Burt Reynolds, completa di sorriso affascinante, cravatta e atteggiamento saggio, spesso in esilarante contrasto con l'Alex Trebek di Will Ferrell. E poi Andy Rooney, Clint Eastwood, David Letterman, Larry King, Quentin Tarantino, Mr. Bean e Rod Serling, tra gli altri.

Dopo aver lasciato il SNL nel 1998, Norm Macdonald ha recitato nella sua serie comica, Norm, dal 1999 al 2001, interpretando un ex giocatore di hockey professionista che viene sorpreso a barare sulle sue tasse e viene condannato a servire come assistente sociale a New York City. Ha realizzato anche un talk-show di una stagione per Netflix, Norm Macdonald Has a Show, nel 2018. Altri crediti includono A Minute with Stan Hooper, una sitcom della Fox durata mezza stagione nel 2003 con Penelope Ann Miller e Fred Willard, e Sports Show with Norm Macdonald per Comedy Central nel 2011.