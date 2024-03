Non volere volare: trailer e poster italiano in esclusiva della folle commedia sulla paura di volare

Il veterano Timothy Spall guida un cast di fobici e timorati del volo nella pazza commedia di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson Non volere volare, in esclusiva poster e trailer italiano.

Metti insieme un gruppo di passeggeri terrorizzati dal volo nell'estremo nord, alle prese con condizioni meteo disperate e ritardi catastrofici ed ecco Non volere volare. Il trailer e poster italiano offerti in esclusiva da Movieplayer.it anticipano il folle mood della pellicola diretta dal regista islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, che arriverà nei cinema italiani dal 18 aprile distribuita da I Wonder Pictures.

Primo film in lingua inglese di Sigurðsson, Non volere volare vede nel cast il veterano inglese Timothy Spall nei panni di un viaggiatore britannico terrorizzato dal volo e anche piuttosto pessimista. Lo scatenato trailer, che ci riporta ai fast de L'aereo più pazzo del mondo, ma immerso in salsa scandinava, mostra un gruppo di passeggeri che cerca di trovare il modo di superare la propria fobia, con risultati spesso esilaranti. Non mancano battute al fulmicotone, scene d'azione e naturalmente voli da cardiopalma, ma neppure le lunghe attese nella sala d'aspetto dell'aeroporto sono tanto rassicuranti.

Di cosa parla Non volere volare

Un gruppo eterogeneo di persone - interpretate da un cast internazionale guidato da Timothy Spall e con Sverrir Gudnason, Ella Rumpf, Lydia Leonard e Simon Manyonda - sta per completare un corso terapeutico di alto livello per superare la paura cronica di volare. La sfida finale del corso è un volo andata/ritorno a corto raggio da Londra durante il quale affronteranno la loro fobia e, in teoria, vinceranno la loro paura. Il gruppo è composto da una promotrice immobiliare che ha nascosto a tutti il suo problema, una giovane coppia di influencer e un rigido ex militare della SAS diventato scrittore di gialli.