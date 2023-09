Non uccidere stasera su Rai 4: trama e cast del film thriller spagnolo con Mario Casas

Stasera su Rai 4 va in onda Non uccidere: trama e cast del film thriller spagnolo diretto da David Victori

Questa sera, 13 settembre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, andrà in onda Non uccidere, un film del 2020 di David Victori con Mario Casas. Il regista ha firmato la sceneggiatura con Jordi Vallejo. La colonna sonora è stata composta da Federico Jusid. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Non uccidere: Trama

Dopo la lunga malattia di suo padre, che ha assistito fino all'ultimo, Dani decide di riprendere in mano la sua vita e concedersi una lunga vacanza. L'uomo, però, si vede costretto a cambiare tutti i suoi piani quando incontra in un locale Mila, una ragazza tanto affascinate quanto instabile, che gli chiede aiuto. Inizialmente restio a darle una mano, l'introverso Dani si lascerà poi coinvolgere in una folle impresa che porterà ad una serie di eventi sempre più drammatici da cui sembra impossibile tornare indietro.

Curiosità

Non uccidere è stato candidato a tre Premi Goya: Candidatura per la migliore attrice rivelazione a Milena Smit. Candidatura per il miglior attore rivelazione a Fernando Valdivielso. Miglior attore protagonista a Mario Casas, che ha vinto la statuetta.

Il film è stato presentato in concorso al Noir in Festival del 2020. La pellicola si svolge nel corso di una sola notte, presupposti che ricordano Fuori orario di Martin Scorsese e Tutto in una notte di John Landis

Il film è stato girato interamente a Barcellona, sfruttando le diverse atmosfere e location della città.

Il protagonista Mario Casas è uno dei più famosi attori spagnoli, noto per aver recitato in film come Tres metros sobre el cielo, Le streghe son tornate e El bar. Ha anche partecipato alla serie Sky Rojo, diretta, tra gli altri, a dallo stesso regista di Non uccidere.

Interpreti e personaggi

Recensione e trailer

Non uccidere è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 100% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.2 su 10