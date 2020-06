Non si sevizia un paperino, stasera su Cine34 il film di Lucio Fulci con Barbara Bouchet

Stasera su Cine34 alle 21:10 va in onda Non si sevizia un paperino del regista Lucio Fulci, il film ritenuto il suo capolavoro e ispirato a fatti realmente accaduti.

Stasera su Cine34 alle 21:10 arriva Non si sevizia un paperino, il film è tra le pellicole più importanti del regista Lucio Fulci. Accolto con scetticismo alla sua uscita nel 1972, è stato rivalutato negli anni novanta ed è considerato uno dei gialli più importanti della nostra cinematografia.

Il film è ambientato in un piccolo paese del Sud Italia sconvolto per l'uccisione di tre bambini. Andrea Martelli (Tomas Milian), un giornalista milanese in vacanza, decide di seguire le indagini dei carabinieri. Prima Barbara, una donna arrivata nel paese per disintossicarsi, e poi una "maciara", cioè una fattucchiera, finiscono nell'elenco dei sospettati, ma vengono ben presto scagionati. Dopo l'uccisione di un quarto bambino e la scoperta di un paperino straziato come i corpi delle vittime, il giornalista inizia a sospettare del giovane prete del paese.

Non si sevizia un paperino è interpretato da Florinda Bolkan, Barbara Bouchet, Tomas Milian, Irene Papas, Marc Porel e Georges Wilson. La regia è di Lucio Fulci.

Gli effetti speciali del film furono supervisionati da Carlo Rambaldi.

Non si sevizia un paperino fu sequestrato dalla magistratura perché in una scena del film Barbara Bouchet appariva nuda in compagnia d'un bambino. Lucio Fulci spiegò al giudice che al posto del bambino era stato utilizzato un nano amico dei produttori, il film fu dissequestrato e tornò nelle sale con il divieto di visione per i minori di 18 anni.