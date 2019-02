Non mentire: Alessandro Preziosi ha pianto sul set della fiction

Marica Lancellotti

Alessandro Preziosi è il protagonista della nuova miniserie di Canale5 Non mentire, che andrà in onda ogni domenica fino al 3 marzo. Nonostante l'argomento e il tono spiccatamente crime, l'attore ha raccontato in una recente intervista di quando, sul set, ha pianto amare lacrime per va di una scena molto toccante che vede coinvolto il suo personaggio, Andrea Molinari, in una difficile confessione al figlio Luca.

Ai microfoni di Di più TV Alessandro Preziosi ha dichiarato: "Il primo giorno di lavoro ero emozionatissimo. Girare questa storia è stato davvero appassionante, soprattutto una scena: quella in cui Luca ha appena scoperto che sono stato denunciato per violenza carnale e io devo convincerlo della mia innocenza. Sarà il fatto che Riccardo ha quasi 20 anni, pressapoco l'età del mio figlio più grande...". Nella fiction (trovate qui la nostra recensione di Non mentire) Alessandro Preziosi interpreta Andrea Molinari, uno stimato chirurgo che si ritrova invaghito dell'insegnante di suo figlio, Laura, interpretata da Greta Scarano. I due escono insieme e sembra essersi instaurata una buona intesa ma il giorno successivo Andrea scopre che Laura l'ha denunciato per violenza sessuale. Sconvolto, cerca di contattare la donna per spiegarle che il loro rapporto è stato consensuale. Lei nel frattempo cerca di diffamarlo pubblicamente attraverso i social. Il rapporto di Luca Molinari, il figlio di Andrea, si fa sempre più complicato con entrambi ma, nel momento peggiore, si apre uno spiraglio: un uomo misterioso contatta il chirurgo per raccontargli che, tempo addietro, la donna aveva provato a fare con lui la stessa cosa.

Le scene ad alta tensione non hanno lasciato indifferente neppure la co-protagonista Greta Scarano che, come Preziosi, ha dichiarato di aver pianto diverse volte durante la registrazione delle tre puntate: "Non mentire è un crime psicologico ad alta tensione [...] Mentre recitavo mi sono veramente commossa tante volte, ci ho messo tutta me stessa". Non Mentire è il remake italiano della serie televisiva britannica Liar - L'amore bugiardo. Al suo esordio, domenica 17 febbraio su Canale5, la fiction ha fatto vincere a Mediaset la gara di ascolti, aggiudicandosi il 15.4% di share con oltre 3,5 milioni di spettatori.