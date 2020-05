Non dirlo al mio capo: stasera su Rai1 la prima puntata in replica

Stasera su Rai1 tornano Vanessa Incontrada e Lino Guanciale con la prima puntata della fiction Non dirlo al mio capo, in replica alle ore 21:25.

Stasera su Rai1 alle 21:25, con la prima puntata, torna Lisa, la giovane madre vedova protagonista di Non dirlo al mio capo, la fiction firmata da Giulio Manfredonia, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, che il primo canale RAI ripropone da stasera in replica.

Lisa (Vanessa Incontrada) ha 34 anni, una laurea in legge, due figli e un'ipoteca sulla casa. Ha perso il marito da sei mesi, e decide di raccontare "qualche" piccola bugia sulla sua vita privata pur di essere assunta dall'affascinante avvocato Enrico Vinci (Lino Guanciale). Maldestra e disorganizzata, Lisa deve dimostrarsi all'altezza del suo ruolo di madre e assistente. Conciliare vita familiare e professionale, però, non sarà facile.

Il lavoro allo studio certo non manca: una donna denuncia un caso di mobbing dopo la gravidanza e il piccolo Antonio chiede aiuto per difendersi dalle pressioni dei genitori. Romeo, suo fratello maggiore, ha bisogno di un trapianto di midollo per il quale solo lui risulta compatibile.

Nel cast anche Chiara Francini, Giorgia Surina, Andrea Bosca, Federico Riccardo Rossi, Gloria Radulescu, Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Saul Nanni e Massimo De Francovich.

Non dirlo al mio capo è una coproduzione Rai Fiction - Lux Vide.