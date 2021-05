Non avere paura del buio, il cameo di Guillermo del Toro: lo avete notato?

Guillermo del Toro ha un cameo in Non avere paura del buio, ne La forma dell'acqua - The Shape of Water e in molti altri film e serie tv.

Guillermo del Toro ha un cameo in Non avere paura del buio: il celebre regista messicano interpreta un passeggero sull'aereo, seduto proprio dietro a Sally Hurst, protagonista del film, interpretata da Bailee Madison. Il regista, inoltre, ha anche doppiato una delle creature presenti nella pellicola, cosa che aveva già fatto alcune volte in passato.

Guy Pearce in Non avere paura del buio

I registi sono apparsi nei loro film attraverso dei camei da quando esiste il cinema stesso, quindi è appropriato che pellicole come Non avere paura del buio, Hellboy - The Golden Army e La forma dell'acqua - The Shape of Water, che è almeno in parte un ritorno alla Hollywood classica, includano dei camei di del Toro.

In ogni caso, tra tutti i camei del regista ce n'è uno che è diventato il più celebre di tutti col passare degli anni: del Toro è apparso in alcuni episodi della sitcom statunitense C'è sempre il sole a Philadelphia nei panni di Pappy McPoyle, il patriarca della bizzarra famiglia McPoyle.

Bailee Madison nel film Non avere paura del buio

Su Rotten Tomatoes Non avere paura del buio ha un indice di gradimento del 60% sulla base delle recensioni di 175 critici, con un punteggio medio di 5,88 / 10. Il consenso critico del sito web afferma che "Sebbene sia piacevolmente atmosferico e inizialmente piuttosto spaventoso, il film alla fine non riesce a spaventare come l'originale."