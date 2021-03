Non aprite quella porta: il nuovo sequel riporterà in scena i personaggi originali

Il produttore del nuovo film della saga Non aprite quella porta ha svelato che sarà un sequel che riporterà in scena i personaggi originali.

La saga horror Non aprite quella porta tornerà prossimamente sugli schermi con un nuovo film che è stato ideato come sequel e riporterà in scena i personaggi originali.

Il produttore Fede Alvarez ha infatti svelato che si è scelto un approccio simile a quello avuto recentemente con Halloween, ideato una continuazione del racconto.

Nel nuovo capitolo della storia di The Texas Chainsaw Massacre l'attrice Olwen Fouere avrà infatti la parte di Sally. Nel film originale un gruppo di viaggiatori si ritrovava alle prese con la famiglia Sawyer, un gruppo di cannibali al centro di azioni terrificanti. A sopravvivere era solo Sally che riusciva a fuggire e mettersi in salvo.

Fede Alvarez, intervistato da Bloody Disgusting, ha ora dichiarato: "Si tratta di un sequel direttamente legato alla storia originale ed è lo stesso personaggio, lo stesso Leatherface. Tutto è classico, sono situazioni vecchio stile. C'è molto in comune con l'approccio avuto con La casa: nessun effetto speciale, ogni scena girata sul set. Si tratta di un approccio all'arte cinematografica davvero vecchio stile. Lenti vintage... Sembrerà davvero molto simile al film originale".

Il progetto è stato diretto da David Blue Garcia che ha sostituito Andy e Ryan Tohill che sono stati impegnati dietro la macchina da presa per una sola settimana, abbandonando le riprese del film a causa di "differenze creative" con lo studio.