Nome di donna: stasera su Rai1 il film con Cristiana Capotondi diretto da Marco Tullio Giordana

Stasera su Rai1 alle 21:25, nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, va in onda Nome di donna, il film drammatico diretto da Marco Tullio Giordana, con protagonista Cristiana Capotondi.

Nome di donna: Cristiana Capotondi, Stefano Scandaletti e Michela Cescon in una scena del film

Nina Martini è una giovane donna che, insieme alla figlia, si sposta da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una lussuosa residenza per anziani. Presto, però, scopre che dietro quella realtà apparentemente idilliaca si nasconde qualcosa di torbido.

La sua serenità èinfatti turbata dalle avances del direttore della struttura e dai suoi continui abusi di potere. Per denunciare questo sistema dispotico e potente Nina dovrà combattere contro tutto e tutti.

Nel cast, oltre a Cristiana Capotondi, anche Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Adriana Asti, Bebo Storti.

Candidato a un Nastro d'Argento e due Globi d'oro, Nome di donna è arrivato nelle sale italiane l'8 marzo del 2018.