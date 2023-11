Noir in Festival: a Daniel Pennac il Raymond Chandler Award 2023

Autore amatissimo in tutto il mondo per aver creato l'improbabile investigatore Benjamin Malaussène, Daniel Pennac sarà a Milano il 1 dicembre per ritirare il Raymond Chandler Award 2023 assegnatogli dal Noir in Festival.

Il Noir in Festival 2023 celebrerà uno degli autori più importanti del panorama letterario mondiale con il Raymond Chandler Award 2023 , si tratta di Daniel Pennac, l'autore francese che, con Il paradiso degli orchi ha dato vita nel 1985 al fortunato ciclo di romanzi su Benjamin Malaussène, di professione capro espiatorio, il più paradossale e divertente investigatore per caso di tutta la letteratura poliziesca. Pennac ritirerà il Raymond Chandler Award 2023 il 1 dicembre, giornata d'apertura del Noir in Festival, nella prestigiosa Sala Rossa di Casa Manzoni a Milano.

"Abbiamo inseguito per molto tempo questo straordinario scrittore che al giallo ha dedicato una parte significativa della sua opera", dichiarano Marina Fabbri e Giorgio Gosetti, direttori del festival insieme a Gianni Canova (Delegato IULM), "e siamo particolarmente orgogliosi che abbia accettato nell'anno in cui è arrivato in libreria il suo formidabile Capolinea Malaussène (Feltrinelli)."

La fortuna di Malaussène

Nato a Casablanca il 1 dicembre 1944 - quasi un segno del destino pensando al Rick di Humphrey Bogart -, di origini corse e provenzali, cresciuto in Africa e poi a Nizza dove si è laureato in lettere, Daniel Pennac è stato prima di tutto insegnante e ai ragazzi ha dedicato, anche dopo l'affermazione come scrittore, molta parte della sua produzione compreso una celebre avventura a fumetto, Lucky Luke contro Pinkerton, firmata a quattro mani con un maestro del noir mediterraneo come Tonino Benacquista nel 2010. E proprio per il suo impegno per la pedagogia nel 2013 è stato insignito della laurea ad honorem all'Università di Bologna.

I suoi lavori più celebri appartengono alla saga Malaussène, che si snoda attraverso nove romanzi ed è nata per caso mentre lo scrittore si trovava in Brasile. La prima volta nel 1985, a quattro mani con uno pseudonimo: Binario morto, una sorta di spy-story pubblicata in collaborazione con gli amici Jean Bernard J. B. Pouy e Patric Raynal, arrivato in Italia nel 1997, magistralmente tradotto da Luigi Bernardi. Pouy e Raynal provocano Daniel sostenendo che non è in grado di scrivere da solo un vero e proprio giallo, lui raccoglie la sfida, scommette e così nascono, per la Série Noire di Gallimard, Benjamin Malaussène, investigatore involontario, e la sua stramba famiglia, protagonisti delle storie scritte tra il 1985 e il 2023. Nel mezzo una sua grande passione, il teatro, che Pennac frequenta sia come drammaturgo che come interprete dei propri monologhi o di testi classici come Bartleby Lo scrivano, una storia di Wall Street di Herman Melville, portato in scena anche in Italia nel 2012. Ma a teatro porterà anche un omaggio a Fellini, nel centenario della nascita, con una lettura de La legge del sognatore al Piccolo Teatro di Milano il 20 gennaio 2020.

Daniel Pennac è uno dei primi ospiti annunciati della 33ma edizione del Noir in Festival, che si svolge quest'anno a Milano dal 1 al 7 dicembre.