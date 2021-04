Noi Principesse Sempre: Noemi interprete della canzone a sostegno della campagna Disney

In occasione del lancio della raccolta digitale di racconti Storie di Coraggio e Gentilezza, Disney ha lanciato la campagna Noi Principesse Sempre, volta a posizionare le Principessee Regine Disney come Ambasciatrici dei valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre. A sostenere il progetto sarà inoltre la cantante Noemi che ha inciso la canzone inedita Un Nuovo Inizio, interpretata da diverse artiste a livello mondiale e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 maggio.

La raccolta digitale Storie di Coraggio e Gentilezza è composta da 14 racconti ideati per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo ed è arricchita con illustrazione uniche create da artisti internazionali.

Noemi torna a collaborare con Disney dopo aver dato voce alla colonna sonora di Ribelle - The Brave, il film d'animazione 3D Disney e Pixar del 2012 di Mark Andrews e Brenda Chapman. Il testo in italiano del brano Un Nuovo Inizio è stato adattato dalla versione internazionale Starting Now dalla giovane e talentuosa cantautrice Ginevra e da Arashi, parte del team di autori che ha affiancato Noemi nella realizzazione del suo ultimo album.

In un comunicato Noemi ha dichiarato: "Sono davvero felice di essere Ambasciatrice di questa campagna Disney dedicata alle Principesse, perché coraggio e gentilezza sono due valori che sento molto miei, che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e che cerco di mettere in pratica tutti i giorni. Ritengo fondamentale e prezioso trasmetterne l'importanza ai giovanissimi e farlo attraverso nuove storie inedite delle Principesse Disney ci permette di insegnare loro queste qualità importanti attraverso il sogno e la magia".

Noemi dà inoltre vita a due delle storie della raccolta, prestandosi con entusiasmo per una causa benefica: ogni racconto della raccolta digitale è, infatti, dedicato ad alcuni ragazzi supportati da diverse charity europee, protagonisti di atti di coraggio e gentilezza nella vita reale. Queste dediche sono un modo per celebrare e ispirare i giovani lettori. In Italia, questi modelli di coraggio e gentilezza sono stati individuati con l'aiuto di MediCinema Italia Onlus, associazione che promuove la terapia del sollievo attraverso il cinema costruendo vere e proprie sale cinema all'interno delle strutture ospedaliere e luoghi di cura italiani. Grazie alla collaborazione di lunga data con The Walt Disney Company Italia, MediCinema Italia Onlus porta la magia delle storie e dei personaggi Disney a chi ne ha più bisogno. I protagonisti italiani delle dediche speciali sono: Elisa, 10 anni, che ha aiutato gli altri a sognare in grande e ha usato la sua creatività e l'amore per l'arte per disegnare una T-shirt per raccogliere fondi per MediCinema; e Francesco, 14 anni, che ha dimostrato gentilezza sostenendo e aiutando il suo fratellino Matteo, affetto da paralisi cerebrale.

Il video della lettura di Noemi delle storie di Cenerentola e Rapunzel sarà visibile per i bambini e le famiglie supportate da MediCinema Italia Onlus e presto disponibile su uno dei canali youtube Disney.

Tutti i racconti e le bellissime illustrazioni che li arricchiscono possono essere scaricati, gratuitamente, dal sito di Sorrisi.com, partner dell'iniziativa:

A supporto della campagna Noi Principesse Sempre, Disney ha poi commissionato alla società di ricerca indipendente Fly Research una ricerca volta ad approfondire il tema della percezione del coraggio e della gentilezza in cinque paesi europei, tra cui l'Italia.

Tra i vari risultati della ricerca, emerge che la maggioranza dei genitori italiani intervistati (circa il 78%) utilizza personaggi fidati, anche le Principesse Disney, per trasmettere ai propri figli valori e lezioni di vita importanti nella vita reale: come Jasmine che vede la bontà degli altri, Cenerentola che tratta sempre tutti con gentilezza o Belle che stringe amicizia con chi si sente solo.

La lettura delle avventure delle Principesse e Regine Disney può diventare, quindi, uno strumento per ispirare i bambini attraverso le avventure e i valori di questi amatissimi personaggi. Le nuove storie sono incentrate proprio sull'importanza del coraggio e della gentilezza per affrontare le avversità, grandi o piccole che siano.

La ricerca evidenzia poi che la gentilezza è considerata la qualità più importante per l'85% dei genitori italiani e per il 92% è importante vivere la vita con coraggio. Inoltre, emerge che l'85% di loro vorrebbe contribuire a creare un mondo più gentile e, per questo, l'88% si sforza sempre di esserlo nei confronti degli altri. Per l'80%, inoltre, la gentilezza ha anche effetti positivi sul proprio stato d'animo perché aumenta l'autostima. Infine, l'88% è convinto che ognuno di noi può giocare un ruolo importante per rendere il mondo un posto più gentile. E la gentilezza è una qualità, che i genitori italiani hanno visto emergere notevolmente nei propri bambini nel corso dell'ultimo anno: ben il 77% di genitori con figli piccoli afferma infatti di averli visti più gentili e compassionevoli.

Il 78% dei genitori italiani sono concordi nell'affermare che le Principesse Disney rappresentano degli esempi positivi per i bambini, e, secondo i bambini italiani, trattare gli altri in modo gentile è la qualità più importante per comportarsi bene (il 53%), seguita dall'essere onesti (il 51%) e dall'essere un buon amico (il 42%). La nuova raccolta digitale di storie diventa così anche un aiuto per i genitori per insegnare ai propri figli come realizzare piccoli atti di coraggio e gentilezza proprio come le Principesse Disney.

La psicologa infantile Laverne Antrobus ha dichiarato: "Insegnare ai bambini l'importanza di qualità come la gentilezza e il coraggio fin dalla più tenera età è importante tanto quanto insegnare loro la matematica, le scienze o lo sport. Crescendo, tante generazioni hanno appreso valori importanti e principi legati alla gentilezza guardando i loro personaggi preferiti in televisione o al cinema, o leggendo i loro libri preferiti. I personaggi di fantasia, come ad esempio le Principesse Disney, aiutano i bambini a comprendere questi valori di vita. È inoltre importante capire che fare buone azioni per il bene degli altri migliora anche il nostro benessere, rilasciando endorfine e aumentando i nostri livelli di serotonina per renderci più felici".

Tasia Filippatos, Senior VP, Consumer Products Disney EMEA ha aggiunto: "Le storie Disney sono senza tempo e, anche se ciascuna Principessa possiede le proprie qualità ammirevoli, tutte hanno in comune il coraggio e la gentilezza. Tutti noi sappiamo che un piccolo atto di gentilezza può avere un grande impatto sugli altri e speriamo che le nostre Storie di Coraggio e Gentilezza possano contribuire a ispirare i bambini a fare la loro parte nel rendere il mondo un posto più gentile".