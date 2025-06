In&Out – Niente di serio torna stasera su TV8: Noemi superospite della puntata di lunedì 30 giugno

Quando il nonsense incontra la musica, il risultato è In & Out - Niente di serio. Questa sera, lunedì 30 giugno alle 21.30, va in onda su TV8 (in simulcast su Sky e NOW) la terza puntata dello show comico più surreale della stagione. Special guest della serata? Noemi, pronta a mettersi in gioco tra sketch, battute e improvvise incursioni musicali.

Noemi tra parodie, late show e improvvisazioni live

Siamo abituati alla Noemi da Sanremo. Questa volta però la cantante romana si ritrova prima in un camerino pieno di equivoci insieme a Daniele Tinti e Monir Ghassem, poi sul palco con Valerio Lundini e la band più folle del piccolo schermo, I Vazzaniki.

E come se non bastasse, affronta con flemma zen le domande al vetriolo di Stefano Rapone, nel talk più stralunato che ci sia. Ciliegina sulla torta: Martina Catuzzi legge a voce alta una lettera rivolta a...Donald Trump.

Calcetto filosofico, poeti romani e hit sui coatti

Il menù di questa sera di In&Out - Niente di serio è ricco e improbabile: Francesco De Carlo recita una poesia romana in inglese senza sapere nulla dei monumenti della Capitale, mentre Michela Giraud lancia una nuova canzone dedicata ai "bori romani", duettando con Ruggero de I Timidi. Intanto Daniele Tinti interpreta un calciatore che travolge tutti a suon di falli, ma viene sempre giustificato con la frase: "Il calcio è uno sport di contatto". Anche nell'Aldilà.

Gli Oasis tornano (più o meno), Batman e Superman fanno terapia

Valerio Lundini

Torna anche il duo più improbabile del programma: Valerio Lundini e Edoardo Ferrario nei panni di Noel e Liam Gallagher, intenti a rilanciare la carriera degli Oasis con improbabili video social e concerti in Giappone. E se i supereroi sembrano invincibili, forse è il caso di rifletterci un po' di più: Rapone e Lundini, travestiti da Batman e Superman, si confronteranno infatti su come i giornali travisino le loro imprese.

Ma non è ancora tutto. Nel frattempo, Saverio Raimondo affronta i suoi incubi economici con un terapista molto poco rassicurante.

Appuntamento fisso per chi ama l'assurdo ben fatto

Prodotto da Stand by Me e accompagnato da RDS come media partner, In & Out - Niente di serio è diventato il ritrovo perfetto per chi cerca uno spettacolo fuori dalle regole. Tra musica live, ironia tagliente e sketch da meme, la terza puntata promette nuovi momenti cult. Da segnare in agenda: lunedì 30 giugno alle 21.30 su TV8, Sky e NOW.