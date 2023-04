Noi ce la siamo cavata, da oggi in streaming gratuito: ecco dove e come vederlo

Dalle 21 di questa sera, giovedì 13 aprile 2023, grazie a Lo Scrittoio sarà disponibile in streaming gratuito il film di Giuseppe Marco Albano intitolato Noi ce la siamo cavata. Prima della diretta, il regista e Adriano Pantaleo introdurranno il film al pubblico: il video saluto sarà trasmesso in diretta su www.cgtv.it/premiere e sulle pagine Instagram, Facebook e Youtube di CG Entertainment.

Gli eventi esclusivi CG Premiere sono gratuiti e ad accesso limitato: è possibile prenotarsi per partecipare alla diretta streaming dei film da questo indirizzo www.cgtv.it/premiere, previa registrazione alla piattaforma e fino ad esaurimento delle disponibilità. Per partecipare agli eventi CG Premiere è necessario essere iscritti a www.cgtv.it.

A più di trent'anni dall'uscita del film di Lina Wertmüller ecco come è cambiata la vita di Adriano Pantaleo e degli ex alunni di Paolo Villaggio. Pantaleo, oggi attore di successo che in Io speriamo che me la cavo interpretò Vincenzino, si è messo alla guida di uno scuola-bus per ritrovare i suoi ex compagni della terza B della scuola elementare di Corzano, dove il maestro genovese Marco Sperelli (Villaggio) venne trasferito per errore.

Il racconto delle vite di quei ragazzini, che il grande successo di pubblico all'epoca ha reso famosi in tutta Italia, diventa l'occasione per far rivivere ricordi e scoprire se "anche loro se la sono cavata". Per alcuni la vita non ha avuto un andamento lineare, ma tutti quei piccoli attori selezionati dopo migliaia di provini, e che oggi sono madri e padri, alla fine hanno trovato la propria strada e non hanno mai dimenticato quell'esperienza incredibile.

Noi ce la siamo cavata è stato presentato in anteprima al 40° TFF Torino Film Festival, distribuito in sala da Lo Scrittoio e in digitale da CG entertainment. Ricordiamo anche che la pellicola è ora disponibile anche per il noleggio digitale su CG tv e sulle principali piattaforme. Tra i protagonisti del viaggio: Pantaleo, Isa Danieli, Gigio Morra e Paolo Bonacelli, il produttore Ciro Ippolito, il co sceneggiatore Andrej Longo e la casting director Maria Rosaria Caracciolo. Prodotto da Mediterraneo Cinematografica e Terranera, con il contributo di Regione Campania e la collaborazione di Film Commission Campania.