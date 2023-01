Noah Schnapp fa coming out: "Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi"

Noah Schnapp ha fatto coming out: la star di Stranger Things ha infatti condiviso un video su TikTok in cui dichiara di essere gay.

Il giovane attore ha accompagnato il breve filmato con la frase "Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi".

Nel filmato Noah Schnapp ha inoltre scritto: "Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia che sono gay dopo aver avuto paura di farlo per 18 anni e tutto quello che hanno risposto è stato 'lo sappiamo'".

Stranger Things 4, la recensione del volume 2: un finale epico, potente ed emozionante

Il video pubblicato da Noah Schnapp faceva riferimento proprio a Will, il personaggio che interpreta in Stranger Things.

Nella quarta stagione del progetto ideato dai fratelli Duffer si rende chiaro il fatto che il ragazzo provi dei sentimenti che vanno oltre la semplice amicizia nei confronti di Mike (Finn Wolfhard). Noah aveva spiegato: "Ovviamente c'erano degli indizi nella prima stagione: è sempre stato lì in un certo senso, ma non lo sapevi mai realmente, forse stava crescendo più lentamente rispetto ai suoi amici. Ora che è diventato più grande lo hanno reso davvero reale e ovvio. Ora è chiaro al 100% che è gay e ama Mike. Ma prima non lo era. Penso sia stato realizzato in modo meraviglioso perché è davvero semplice far diventare improvvisamente un personaggio gay".