Nine Perfect Strangers: il trailer della serie con Nicole Kidman e Melissa McCarthy

Nine Perfect Strangers arriverà sugli schermi americani il 18 agosto e il trailer regala molte scene inedite dell'attesa serie tratta dal romanzo di Liane Moriarty.

Il filmato si apre infatti con l'arrivo di nove persone, che non si conoscono tra loro, che hanno deciso di trascorrere delle giornate in una struttura lussuosa per liberarsi dallo stress e trovare un nuovo equilibrio. Nel video si scoprono dei dettagli dei problemi che stanno affrontando, oltre a introdurre l'enigmatica proprietaria dell'esclusivo resort.

Amazon Prime Video distribuirà in streaming la miniserie in otto parti anche in Italia, raccontando agli abbonati la storia di nove cittadini stressati che cercano guarigione e trasformazione in un resort gestito da Masha (Nicole Kidman). Il problema è che questi nove sconosciuti "perfetti" non hanno idea di cosa li aspetta.

Nine Perfect Strangers è ispirato al romanzo di Liane Moriarty del 2018. Creato da John Henry Butterworth e David E. Kelley, già autore di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ispirato a un altro romanzo della Moriarty.

Girato in Australia, il cast dello show Nine Perfect Strangers include Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.