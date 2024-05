Nina Dobrev, la star di The Vampire Diaries in ospedale dopo un incidente in bici: "Il recupero sarà lungo"

L'attrice di The Vampire Diaries Nina Dobrev è stata ricoverata in ospedale dopo uno spaventoso incidente in bicicletta.

In un recente post su Instagram intitolato "come è iniziato e come sta andando", la Dobrev ha condiviso una foto di lei in posa su una bicicletta, seguita da una foto di lei sdraiata in un letto d'ospedale con una fascia per misurare la pressione sanguigna al braccio destro e una flebo attaccata al braccio sinistro.

Anche se l'attrice non ha condiviso dettagli sulla dinamica dell'incidente né sulle ferite, le foto la mostrano con un tutore al collo e sulla gamba sinistra.

"Sto bene, ma la strada per la guarigione sarà lunga", ha scritto lunedì nelle sue storie su Instagram, pubblicando anche un selfie dal suo letto d'ospedale.

Gli auguri dei colleghi e dei fan

I fan si sono precipitati nei commenti per augurare all'attrice una pronta guarigione, con commenti scherzosi quali, "Spero che tu ti senta meglio presto (per favore stai a casa)" oppure "Ragazza, ricorda che il sangue di vampiro non ha più effetto", riferendosi al suo ruolo in The Vampire Diaries.

Anche le co-star di Nina Dobrev in The Vampire Diaries hanno lasciato i loro messaggi affettuosi nei commenti. Kayla Ewell ha scritto: "Rendiamo il camice da ospedale la nuova tendenza primaverile della moda. Ti voglio bene! Affrontalo da campionessa!" mentre Claire Holt ha scritto: "Noooo, mi dispiace tanto! Guarisci presto!"

La star di Twilight Ashley Greene ha commentato, "Vuoi sempre fare le cose in grande. Guarisci presto!" e Julianne Hough ha scritto, "Questa è la mia ragazza! Ovviamente non ci scherzerei su e non stessi bene..."

Il fidanzato della Dobrev, Shaun White, ha pubblicato una foto sulle sue storie su Instagram dell'attrice su un aereo privato dopo essere stata dimessa con la gamba sollevata e il ginocchio in un tutore.