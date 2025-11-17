Nina Dobrev sarà la star del thriller erotico Night Float

Nina Dobrev sarà la protagonista e la produttrice di Night Float, un thriller erotico a cui sta lavorando la commediografa e sceneggiatrice Lila Raicek.

La produzione del progetto sarà curata da Made Up Stories e Fifth Season e si basa su uno spettacolo teatrale.

Cosa racconterà Night Float

Lila Raicek adatterà infatti per il grande schermo il suo spettacolo Vertebrae per delineare la storia di Night Float.

Il film viene descritto come un'esplorazione del desiderio e del potere, dell'ossessione e del tradimento. La storia sarà ambientata nella città di New York.

The Vampire Diaries: Nina Dobrev interpreta Elena Gilbert in Prayer For the Dying

Sul grande schermo si assisterà a quello che accade quando una giovane e affascinante donna (Nina Dobrev) si trasferisce in un ospedale per vivere con il suo fidanzato, rimane coinvolta in un rapporto con un medico più anziano che la convince a collaborare con un'organizzazione illecita di insider trading.

L'attrice sarà coinvolta nel progetto come protagonista e produttrice.

Gli impegni dell'autrice e dell'attrice

Raicek ha recentemente adattato Three Wishes, libro scritto da Liane Moriarty, per Netflix, e The Couple Next Door per Paramount TV.

Tra gli spettacoli teatrali firmati dall'autrice c'è anche My Master Builder che ha avuto come protagonisti Ewan McGregor ed Elizabeth Debicki e che è andato in scena fino a luglio a Londra. Il suo prossimo show si intitolerà Fire Season, mentre il primo romanzo di Lila verrà pubblicato in primavera e si intitolerà The Plunge.

Nina Dobrev ha invece da poco completato le riprese del thriller Bear Country accanto a Russell Crowe, Aaron Paul e Luke Evans, e dovrebbe recitare nella commedia romantica It Happened One Summer accanto a Tyler Hoechlin e Virginia Gardner.