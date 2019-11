Nina Dobrev ricoverata in ospedale; Julianne Hough al suo capezzale

La star di The Vampire Diaries Nina Dobrev è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale e la sua amica Julianne Hough era con lei per rassicurarla: ecco perché era in ospedale.

Nina Dobrev, protagonista di The Vampire Diaries, è stata ricoverata in ospedale per una grave reazione allergica e la sua amica Julianne Hough è stata la prima a dare la notizia ai suoi fan.

Nina Dobvrev è stata ricoverata d'urgenza a Los Angeles a causa di una grave reazione allergica, ma per fortuna è già stata dimessa dall'ospedale dopo aver risolto tempestivamente il problema. La cantante e attrice Julianne Hough, sua grande amica, è stata con lei in questo momento di paura, comunicando ai fan le condizioni dell'amica: "Bene, questa è la mia notte al pronto soccorso, una domenica sera con ... indovina chi!"

Tramite le stories su Instagram, Julianne Hough ha documentato l'accaduto, senza però spiegare ai follower cosa fosse successo nello specifico. Ecco perché, quando si sono calmate le acque, Nina Dobrev è intervenuta sul suo profilo raccontando cos'era successo: "È abbastanza una routine, mi è successo già altre volte perché ho molte allergie. Dipende dalla gravità, ma a volte vado in shock anafilattico. Ma Jules era con me e i dottori sono stati fantastici, adesso torno a casa e sono ok"

Il peggio, per fortuna, è passato e tutti i fan di Nina Dobrev possono tirare un sospiro di sollievo e continuare a sostenere la star.