Nina Dobrev sarà la star della commedia Sick Girl

Nina Dobrev sarà la star di Sick Girl, film che la vedrà coinvolta anche come produttrice esecutiva, e con cui Jennifer Cram debutterà alla regia dopo una lunga carriera nel settore del casting.

Il lungometraggio racconterà la storia di Wren Pepper, ruolo affidato proprio a Nina Dobrev, convinta che lei e i suoi amici si siano allontanati. Una bugia innocente inizia a fare a pezzi il suo gruppo, obbligandoli a compiere un percorso inaspettato.

Nel cast di Sick Girl ci saranno anche Wendi McLendon-Covey, Brandon Mychal Smith, Sherry Cola, Stephanie Koenig, Hayley Magnus, Dan Bakkedahl e Ray McKinnon.

Jennifer Cram sarà sceneggiatrice e regista del lungometraggio, che sarà finanziato dalla casa di produzione Whereabouts Unknown, e ha dichiarato: "I rapporti più veri della mia vita sono stati quelli con le mie amiche. Sono grata di poter condividere uno sguardo ravvicinato a questo incredibile legame con gli spettatori di tutto il mondo".

Nina è stata recentemente protagonista della comedy Fam, andata in onda su CBS e cancellata dopo una sola stagione. Il pubblico televisivo la ricorda però per il suo ruolo di Elena Gilbert nello show The Vampire Diaries, progetto che le ha regalato la popolarità internazionale accanto a Ian Somerhalder e Paul Wesley, interpreti dei fratelli Salvatore, due vampiri.